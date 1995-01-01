Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    «Барселона» хочет бесплатно подписать Брозовича

    Полузащитник «Интера» Марсело Брозович стал трансферной целью «Барселоны».

    Каталонский клуб убеждает 29-летнего футболиста не продлевать контракт с миланцами.

    Если хорват до июня не подпишет новое соглашение, то станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

    • В этом сезоне Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Индзаги: «Брозович продлит контракт с «Интером»

    Брозович не намерен покидать «Интер», несмотря на более выгодное предложение «Ньюкасла»

    Брозович – о 0:1 с «Реалом»: «Интер» мог победить 3:0»

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru