«Барселона» хочет бесплатно подписать Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович стал трансферной целью «Барселоны».

Каталонский клуб убеждает 29-летнего футболиста не продлевать контракт с миланцами.

Если хорват до июня не подпишет новое соглашение, то станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

В этом сезоне Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 29 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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