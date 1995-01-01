«Барселона» хочет бесплатно подписать Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович стал трансферной целью «Барселоны».
Каталонский клуб убеждает 29-летнего футболиста не продлевать контракт с миланцами.
Если хорват до июня не подпишет новое соглашение, то станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.
- В этом сезоне Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Индзаги: «Брозович продлит контракт с «Интером»
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