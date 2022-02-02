«Челси» интересуется защитником «Реала» Милитао

«Челси» претендует на центрального защитника «Реала» Эдера Милитао.
Бразильца хочет видеть в своей команде главный тренер лондонцев Томас Тухель.
«Челси» летом потребуется усиление обороны в связи с вероятным уходом Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.
- В этом сезоне Милитао забил 2 гола и сделал 1 ассист в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
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