Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    «Челси» интересуется защитником «Реала» Милитао

    «Челси» претендует на центрального защитника «Реала» Эдера Милитао.

    Бразильца хочет видеть в своей команде главный тренер лондонцев Томас Тухель.

    «Челси» летом потребуется усиление обороны в связи с вероятным уходом Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

    • В этом сезоне Милитао забил 2 гола и сделал 1 ассист в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

    Примера. «Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты

    Милитао, Сане, Аллер и Левандовски – в символической сборной группового этапа ЛЧ по версии WhoScored

    Судья – игрокам «Реала» после 0:0 с «Осасуной»: «Я добавил всего 4 минуты? У вас было 90 минут»

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru