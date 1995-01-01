Отбор ЧМ-2022. Коста-Рика, США, Канада и Мексика победили

Завершились четыре матча отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ.
Свои встречи выиграли сборные Коста-Рики, США, Канады и Мексики.
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ. 11-й тур
Ямайка – Коста-Рика – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кэмпбелл, 62.
США – Гондурас – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Маккенни, 8; 2:0 – Циммерман, 37; 3:0 – Пулишич, 67.
Сальвадор – Канада – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Хатчинсон, 66; 0:2 – Дэвид, 90+3.
Мексика – Панама – 1:0 (0:0)
Гол: Хименес, 80 (с пенальти).
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