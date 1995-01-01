Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Отбор ЧМ-2022. Коста-Рика, США, Канада и Мексика победили

    Завершились четыре матча отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ.

    Свои встречи выиграли сборные Коста-Рики, США, Канады и Мексики.

    Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ. 11-й тур

    Ямайка – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кэмпбелл, 62.

    США – Гондурас – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Маккенни, 8; 2:0 – Циммерман, 37; 3:0 – Пулишич, 67.

    Сальвадор – Канада – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хатчинсон, 66; 0:2 – Дэвид, 90+3.

    Мексика – Панама – 1:0 (0:0)

    Гол: Хименес, 80 (с пенальти).

    Отбор ЧМ-2022. Канада лидирует в КОНКАКАФ после победы над США. Канадцы не выходили на турнир с 1986 года

    Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)

    Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru