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    Товарищеский матч. «Сочи» обыграл «КАМАЗ»

    Третья команда сезона РПЛ «Сочи» на сборе в Турции победила «КАМАЗ» из ФНЛ. Решающий гол забил Даниил Павлов.

    «Сочи» в течение зимы провел четыре товарищеских матча (три победы, ничья).

    Товарищеский матч

    Сочи – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бурмистров, 18; 1:1 – Смирнов, 39; 2:1 – Павлов, 52.

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    Источник: Бомбардир.ру

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