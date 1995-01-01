Товарищеский матч. «Сочи» обыграл «КАМАЗ»

Третья команда сезона РПЛ «Сочи» на сборе в Турции победила «КАМАЗ» из ФНЛ. Решающий гол забил Даниил Павлов.

«Сочи» в течение зимы провел четыре товарищеских матча (три победы, ничья).

Товарищеский матч

Сочи – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 18; 1:1 – Смирнов, 39; 2:1 – Павлов, 52.

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