Вендел вернулся в общую группу «Зенита» после травмы. Круговой сдал отрицательный тест на ковид

Полузащитник «Зенита» Вендел восстановился после травмы, полученной в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо», сообщает «Матч ТВ».

Бразилец тренировался в общей группе впервые с декабря. На первом сборе «Зенита» в ОАЭ он работал по индивидуальной программе.

По информации «РБ-Спорт», защитник Данил Круговой сдал отрицательный тест на коронавирус и сегодня присоединился к команде. Он был на самоизоляции с 23-24 января.

Вендел забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах за «Зенит» в этом сезоне.

Круговой отдал 2 голевые передачи в 20 матчах.

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