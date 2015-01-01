Кессье бесплатно уйдет из «Милана» летом. На него претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона» и клубы Серии А

Полузащитник Франк Кессье не будет продлевать контракт с «Миланом».
Как пишет журналист Николо Скира, 25-летний игрок покинет клуб в конце сезона в качестве свободного агента.
- Ранее сообщалось, что на Кессье претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона». Среди итальянских клубов – «Интер» и «Ювентус».
- В этом сезоне Франк забил 5 голов в 16 матчах Серии А.
- Рыночная цена футболиста – 48 млн евро.
Кессье может бесплатно перейти из «Милана» в «Интер» или «Ювентус»
«Барселона» пытается подписать Кессье
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