Кессье бесплатно уйдет из «Милана» летом. На него претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона» и клубы Серии А

Полузащитник Франк Кессье не будет продлевать контракт с «Миланом».

Как пишет журналист Николо Скира, 25-летний игрок покинет клуб в конце сезона в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что на Кессье претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона». Среди итальянских клубов – «Интер» и «Ювентус».

В этом сезоне Франк забил 5 голов в 16 матчах Серии А.

Рыночная цена футболиста – 48 млн евро.

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