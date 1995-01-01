«Крылья Советов» объявили об уходе Карпова

В НН Керж возьмет. Хорошими беками не разбрасываются!
Центральный защитник Максим Карпов покинул «Крылья Советов».
26-летний футболист ушел из самарского клуба в связи с истечением срока контракта.
- Карпов играл за «Крылья» с января 2019 года.
- Воспитанник «Зенита» провел 29 матчей и забил 1 гол.
- В этом сезоне он выступал за «Химки» на правах аренды.
- Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.
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