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    «Крылья Советов» объявили об уходе Карпова

    Центральный защитник Максим Карпов покинул «Крылья Советов».

    26-летний футболист ушел из самарского клуба в связи с истечением срока контракта.

    • Карпов играл за «Крылья» с января 2019 года.
    • Воспитанник «Зенита» провел 29 матчей и забил 1 гол.
    • В этом сезоне он выступал за «Химки» на правах аренды.
    • Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.

    Фернандес, Эджуке и Малком – в символической сборной 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Защитник «Крыльев Советов» Карпов перешел в «Химки»

    Рауш, Карпов, Рыбус – в сборной 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15432

      paracetamol 1 час назад

      В НН Керж возьмет. Хорошими беками не разбрасываются!

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