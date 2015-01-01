Гринвуда удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22

Компания EA Sports убрала из футбольного симулятора FIFA 22 нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

При этом официальных комментариев разработчик видеоигр по этому поводу не давал.

Футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.

Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.

Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом

«МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом

Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки