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    Гринвуда удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22

    Компания EA Sports убрала из футбольного симулятора FIFA 22 нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

    При этом официальных комментариев разработчик видеоигр по этому поводу не давал.

    • Футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
    • Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

    Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом

    «МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом

    Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +826

      mama1991 14 минут назад

      дешевый мю.... сразу своего пацана по надуманным и заангажированным обвинениям слил.... не могу представить чтоб в реале перес позволил кому нить наехать на игрока по надуманным причинам.... может она садо маза любила? и они это любили снимать? очевидно же что это все для хайпа и подписчиков для инсты... ничего не удивительно, европа давно перенаселена, там доктрина такая чтоб мужиков и баб пугать т р а х а ть с я, и это дает плоды, они там боятся без контрактов е б с т и с ь... а это в совокупности уменьшает рождаемость, поэтому после таких инциндентов молодежь боится встречаться, плюс там давно лгбт пропагандируют, очевидные вещи... но мю как крыса поступил.... таким образом подтвердив что он виновен, реал всегда защищал своих футболистов, вот это репутация большого клуба, желаю мю в этом сезоне занять 6е место.... изнасилование это когда украли, увезли, итд. а не когда парень с девкой живут вместе, да еще и два месяца уже не встречаются, там надо встречку подавать на эту ш а л а в у.... потом расскажите нам про презумпцию не виновности в "цивилизованной дер ь м ократичной ивропи"

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      Рейтинг: +48

      Stavr007 > mama1991 6 минут назад

      ну ты смешной, никогда в такой заварухе игрока не будет защищать БОЛЬШОЙ клуб, у них многомиллионные контракты со спонсорами, зачем им портить имидж клуба-бренда ; про переса орнул конечно, он выкидывает легенд из клуба как школяров каких то, не смеши народ

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      Рейтинг: +826

      mama1991 > Stavr007 52 секунды назад

      выкидывает когда тот стар.... но такого как гринвуд, который денег стоит, никогда не сделает, там умеют деньги считать, возьми хотя бы бензему, там тоже статья не детская....

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