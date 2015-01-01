Гринвуда удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22

дешевый мю.... сразу своего пацана по надуманным и заангажированным обвинениям слил.... не могу представить чтоб в реале перес позволил кому нить наехать на игрока по надуманным причинам.... может она садо маза любила? и они это любили снимать? очевидно же что это все для хайпа и подписчиков для инсты... ничего не удивительно, европа давно перенаселена, там доктрина такая чтоб мужиков и баб пугать т р а х а ть с я, и это дает плоды, они там боятся без контрактов е б с т и с ь... а это в совокупности уменьшает рождаемость, поэтому после таких инциндентов молодежь боится встречаться, плюс там давно лгбт пропагандируют, очевидные вещи... но мю как крыса поступил.... таким образом подтвердив что он виновен, реал всегда защищал своих футболистов, вот это репутация большого клуба, желаю мю в этом сезоне занять 6е место.... изнасилование это когда украли, увезли, итд. а не когда парень с девкой живут вместе, да еще и два месяца уже не встречаются, там надо встречку подавать на эту ш а л а в у.... потом расскажите нам про презумпцию не виновности в "цивилизованной дер ь м ократичной ивропи"
Компания EA Sports убрала из футбольного симулятора FIFA 22 нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.
При этом официальных комментариев разработчик видеоигр по этому поводу не давал.
- Футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.
Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом
«МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом
Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки