«Атлетико» купил за 3 миллиона защитника «Лилля» Рейнилду

«Атлетико» объявил о переходе левого защитника «Лилля» Рейнилду.
По данным Transfermarkt, мадридский клуб заплатил за новичка 3 миллиона евро.
Контракт 28-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитан до июня 2025 года.
- Рейнилду провел в «Лилле» 3 сезона.
- Он забил 1 гол в 87 матчах.
- Рыночная стоимость игрока сборной Мозамбика – 10 миллионов евро.
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