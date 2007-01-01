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    «Атлетико» купил за 3 миллиона защитника «Лилля» Рейнилду

    «Атлетико» объявил о переходе левого защитника «Лилля» Рейнилду.

    По данным Transfermarkt, мадридский клуб заплатил за новичка 3 миллиона евро.

    Контракт 28-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитан до июня 2025 года.

    • Рейнилду провел в «Лилле» 3 сезона.
    • Он забил 1 гол в 87 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Мозамбика – 10 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Атлетико»

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