Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом

Почему то вспомнил Майка Тайсона и его "дело" об изнасиловании ...из показаний "пострадавшей" в суде : в 2 часа ночи она решила зайти в номер попить чаю , а трусики она сняла потому что ей было жарко ...потом она предложила "замять дело" 5 лямов , но Майк предпочёл сесть ...то ли из принципа , то ли посчитав что 5 лямов слишком много за одну "палку" .... думаю случай с Гринвудом по смыслу идентичен ...шантаж и попытка выудить бабки .
Американская компания Nike выпустила заявление о ситуации с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.
«Мы приостановили сотрудничество с ним. Глубоко обеспокоены тревожными обвинениями и продолжим следить за ситуацией», – говорится в заявлении.
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