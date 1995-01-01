Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом

Американская компания Nike выпустила заявление о ситуации с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.

«Мы приостановили сотрудничество с ним. Глубоко обеспокоены тревожными обвинениями и продолжим следить за ситуацией», – говорится в заявлении.

Футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.

Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.

Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

«МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом

Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей после обвинений игрока в насилии