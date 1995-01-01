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    Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом

    Американская компания Nike выпустила заявление о ситуации с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.

    «Мы приостановили сотрудничество с ним. Глубоко обеспокоены тревожными обвинениями и продолжим следить за ситуацией», – говорится в заявлении.

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    «МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 23:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1538

      моэм 10 секунд назад

      Почему то вспомнил Майка Тайсона и его "дело" об изнасиловании ...из показаний "пострадавшей" в суде : в 2 часа ночи она решила зайти в номер попить чаю , а трусики она сняла потому что ей было жарко ...потом она предложила "замять дело" 5 лямов , но Майк предпочёл сесть ...то ли из принципа , то ли посчитав что 5 лямов слишком много за одну "палку" .... думаю случай с Гринвудом по смыслу идентичен ...шантаж и попытка выудить бабки .

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