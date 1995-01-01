«МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом

«Манчестер Юнайтед» внес изменения в список товаров, доступных в клубном интернет-магазине.

Теперь нельзя купить ни одного продукта, связанного с форвардом Мэйсоном Гринвудом.

Футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.

Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.

Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей после обвинений игрока в насилии

Полиция Манчестера начала расследование по делу Гринвуда