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    «МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом

    «Манчестер Юнайтед» внес изменения в список товаров, доступных в клубном интернет-магазине.

    Теперь нельзя купить ни одного продукта, связанного с форвардом Мэйсоном Гринвудом.

    • Футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
    • Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

    Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

    «МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей после обвинений игрока в насилии

    Полиция Манчестера начала расследование по делу Гринвуда

    Источник: интернет-магазин «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4124

      Бомбардиръ 1 минуту назад

      Ведь же берегут клубную репутацию как зеницу ока, без жалости высрав своего придурка.

      0
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      Рейтинг: +4397

      FENIX-SL 3 минуты назад

      ну конечно если это правда, то идиот
      но что то глядя на девушку и ее публикации, в это не верится

      0
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      Рейтинг: +57464

      portero 6 минут назад

      Мозга бог не дал футболисту...

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      Рейтинг: +23065

      bset 7 минут назад

      Ну посадят его и в тюрьме почувствует, что такое принуждение к сексу))

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      Рейтинг: +4397

      FENIX-SL > bset 4 минуты назад

      тогда надо в Россию депортировать)

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      Рейтинг: +57464

      portero > bset 4 минуты назад

      С деньгами , если конечно успел заработать, а не просрать всё, ничего он не почувствует, будет платить и всё...

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      Рейтинг: +211

      Lipatoff 16 минут назад

      Значит ничего хорошего...эти футболисты озабоченные половина, лучше бы на поле яйца показывали

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      Рейтинг: +83

      Demgel 17 минут назад

      20 лет........

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