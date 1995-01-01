«МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом

Ведь же берегут клубную репутацию как зеницу ока, без жалости высрав своего придурка.
«Манчестер Юнайтед» внес изменения в список товаров, доступных в клубном интернет-магазине.
Теперь нельзя купить ни одного продукта, связанного с форвардом Мэйсоном Гринвудом.
- Футболиста обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.
Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки
«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей после обвинений игрока в насилии