Закария стал игроком «Ювентуса»

Народ,кто смотрит Бундеслигу напишите как игрок и уровень ли Ювентуса?Или просто глубина состава?
Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Дениса Закарии в «Ювентус».
Немецкий клуб продал игрока из-за его отказа продлевать контракт, истекающий 30 июня.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 5 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.
- 25-летний Закария выступал за «Боруссию» М с 2017 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Рыночная стоимость швейцарца – 27 миллионов евро.
«Ювентус» показал прибытие Закарии в офис клуба
Закария перейдет в «Ювентус» за 5 миллионов (Николо Скира)
«Ювентус» предложил 7 миллионов за Закарию (Фабрицио Романо)