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    Закария стал игроком «Ювентуса»

    Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Дениса Закарии в «Ювентус».

    Немецкий клуб продал игрока из-за его отказа продлевать контракт, истекающий 30 июня.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 5 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.

    • 25-летний Закария выступал за «Боруссию» М с 2017 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость швейцарца – 27 миллионов евро.

    «Ювентус» показал прибытие Закарии в офис клуба

    Закария перейдет в «Ювентус» за 5 миллионов (Николо Скира)

    «Ювентус» предложил 7 миллионов за Закарию (Фабрицио Романо)

    Источник: сайт «Боруссии» М

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +83

      Demgel 40 минут назад

      Народ,кто смотрит Бундеслигу напишите как игрок и уровень ли Ювентуса?Или просто глубина состава?

      0
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      Рейтинг: +126

      Вит65 > Demgel 5 минут назад

      Да норм игрок. поле видит, дриблинг хороший, удар поставленный. Думаю, должен заиграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Demgel > Вит65 2 минуты назад

      А он на чью позицию метит?

      0
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