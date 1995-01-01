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    Товарищеский матч. «Динамо» победило «Енисей», Смолов забил пяткой

    «Динамо» обыграло «Енисей» (2:0) в товарищеском матче на сборе в Катаре.

    В составе столичного клуба отличились Денис Макаров и Федор Смолов. 31-летний форвард забил пяткой.

    Товарищеский матч

    Динамо – Енисей – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макаров, 31; 2:0 – Смолов, 68.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13452

      житель СПб 36 минут назад

      Два отличных форварда подтвердили свою квалификацию.

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      Рейтинг: +11793

      Fusballer 1 час назад

      Федя может периодически красиво исполнить, но лучше бы забивал проще, но чаще.

      1
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      Рейтинг: +988

      Борисыч1 > Fusballer 10 минут назад

      А ты глянь гол на ютубе - там по-другому нельзя было забить.

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