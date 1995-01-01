Товарищеский матч. «Динамо» победило «Енисей», Смолов забил пяткой

Два отличных форварда подтвердили свою квалификацию.
«Динамо» обыграло «Енисей» (2:0) в товарищеском матче на сборе в Катаре.
В составе столичного клуба отличились Денис Макаров и Федор Смолов. 31-летний форвард забил пяткой.
Товарищеский матч
Динамо – Енисей – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Макаров, 31; 2:0 – Смолов, 68.
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