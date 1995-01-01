«Где опорник?» «Спартак» анонсировал трансфер Перейры из «Янг Бойз»

Посмотрим конечно, но что-то он мине не нравится, хорошо если ошибусь...
«Спартак» вновь намекнул в на трансфер полузащитник «Янг Бойз» Мартинса Перейры.
Московский клуб обновил обложку в твиттере, написав: «Где опорник?»
Ранее Blick сообщал, что трансфер 24-летнего футболиста обойдется московскому клубу в 10 миллионов швейцарских франков (9,6 миллиона евро).
- Перейра – опорный полузащитник.
- В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии.
- Его рыночная цена – 3,5 миллиона евро.
«Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick)
«Спартак» арендует опорника Мартинса Перейру с обязательством выкупа (Джанлуиджи Лонгари)
«Спартак» намекнул на трансфер полузащитника «Янг Бойз» Перейры