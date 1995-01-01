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    «Где опорник?» «Спартак» анонсировал трансфер Перейры из «Янг Бойз»

    «Спартак» вновь намекнул в на трансфер полузащитник «Янг Бойз» Мартинса Перейры.

    Московский клуб обновил обложку в твиттере, написав: «Где опорник?»

    Ранее Blick сообщал, что трансфер 24-летнего футболиста обойдется московскому клубу в 10 миллионов швейцарских франков (9,6 миллиона евро).

    • Перейра – опорный полузащитник.
    • В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии.
    • Его рыночная цена – 3,5 миллиона евро.

    «Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick)

    «Спартак» арендует опорника Мартинса Перейру с обязательством выкупа (Джанлуиджи Лонгари)

    «Спартак» намекнул на трансфер полузащитника «Янг Бойз» Перейры

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +57464

      portero 40 минут назад

      Посмотрим конечно, но что-то он мине не нравится, хорошо если ошибусь...

      0
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      Рейтинг: +31453

      oyabun 42 минуты назад

      Какие то глупые игры в загадки, в то время как все уже знают этот "секрет полишинеля". Ну намекайте дальше )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1182

      Форвард 79 43 минуты назад

      Это не про Перейру!
      Это Спартак по Хендриксу скучает)))

      2
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      Рейтинг: +12576

      Barmaleushka 1 час назад

      Опорник на "Приору" Федуна , в районе полутора рублей . Какие мильёны евро ?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Очередной, никому не нужный в Европе шлак, походу нашел пристанище. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Demgel > ПалкоВводецъ 15 минут назад

      Шлаком может оказаться и Альберто)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13452

      житель СПб 2 часа назад

      Отлично! Пусть все усиливаются - выиграем от этого только мы, болельщики!

      3
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      Рейтинг: +13459

      Cleaner > житель СПб 1 час назад

      Спартак так усилился, что порвет теперь и Реал и Баварию! Ржу...)
      И Мансити и ПСЖ Спартак тоже порвет на части!!!...)))
      ВСЕХ!
      Зенита 10:0 вынесет!!!

      1
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      Рейтинг: +31453

      oyabun > Cleaner 39 минут назад

      Вас за язык никто не тянул. Как сказали, так и сбудется. ))

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      Рейтинг: +83

      Demgel > oyabun 14 минут назад

      Все покажет Лига Европы и матчи с лидерами.

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