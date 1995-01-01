«Сампдория» опровергла 7-миллионные предложения ЦСКА и «Спартака» по Торсбю

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано опроверг информацию о 7-миллионных предложениях ЦСКА и «Спартака» по полузащитнику Мортену Торсбю.

«Предложение ЦСКА и «Спартака» по Торсбю? Ничего такого не было», – сказал Фаджиано.

В этом сезоне Торсбю провел 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Его контракт с «Сампдорией» рассчитан до июня 2023 года.

Летом 2019 года генуэзцы подписали полузащитника бесплатно.

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