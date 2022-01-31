ЦСКА и «Спартак» сделали 7-миллионные предложения по полузащитнику «Сампдории» Торсбю

Центральный полузащитник «Сампдории» Мортен Торсбю до конца зимнего трансферного окна может переехать в Россию. Предложения по нему сделали ЦСКА и «Спартак», пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Il Secolo XIX.

Оба клуба предложили 7 миллионов евро за трансфер и контракт игроку с зарплатой 2 миллиона евро в год. Также в Торсбю заинтересован «Аугсбург».

В этом сезоне Торсби провел 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Его контракт с «Сампдорией» рассчитан до июня 2023 года.

Летом 2019 года генуэзцы подписали полузащитника бесплатно.

Полузащитник «Сампдории» Торсби заинтересовал «Спартак» и «Локомотив»