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    ЦСКА и «Спартак» сделали 7-миллионные предложения по полузащитнику «Сампдории» Торсбю

    Центральный полузащитник «Сампдории» Мортен Торсбю до конца зимнего трансферного окна может переехать в Россию. Предложения по нему сделали ЦСКА и «Спартак», пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Il Secolo XIX.

    Оба клуба предложили 7 миллионов евро за трансфер и контракт игроку с зарплатой 2 миллиона евро в год. Также в Торсбю заинтересован «Аугсбург».

    • В этом сезоне Торсби провел 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с «Сампдорией» рассчитан до июня 2023 года.
    • Летом 2019 года генуэзцы подписали полузащитника бесплатно.

    Полузащитник «Сампдории» Торсби заинтересовал «Спартак» и «Локомотив»

    Источник: «Р-Спорт»

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