В ЦСКА допустили, что Гайч может вернуться в клуб

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал переговоры по аренде Адольфо Гайча в «Индепендьенте».
«Нам действительно поступило предложение от «Индепендьенте», переговоры ведутся.
Может ли Гайч остаться в ЦСКА по возвращении из «Уэски»? Рассматриваются разные варианты. Но надо учитывать лимит на легионеров – количество мест под иностранцев в основном составе ограничено. На сегодняшний день окончательное решение по Гайчу не принято», – сказал Мовсесьян.
- ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.
- Сейчас он выступает на правах аренды за «Уэску».
- В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.
ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча
Источник: «Р-Спорт»