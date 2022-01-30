В ЦСКА допустили, что Гайч может вернуться в клуб

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал переговоры по аренде Адольфо Гайча в «Индепендьенте».

«Нам действительно поступило предложение от «Индепендьенте», переговоры ведутся.

Может ли Гайч остаться в ЦСКА по возвращении из «Уэски»? Рассматриваются разные варианты. Но надо учитывать лимит на легионеров – количество мест под иностранцев в основном составе ограничено. На сегодняшний день окончательное решение по Гайчу не принято», – сказал Мовсесьян.

ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.

Сейчас он выступает на правах аренды за «Уэску».

В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.

ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча