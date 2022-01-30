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    В ЦСКА допустили, что Гайч может вернуться в клуб

    Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал переговоры по аренде Адольфо Гайча в «Индепендьенте».

    «Нам действительно поступило предложение от «Индепендьенте», переговоры ведутся.

    Может ли Гайч остаться в ЦСКА по возвращении из «Уэски»? Рассматриваются разные варианты. Но надо учитывать лимит на легионеров – количество мест под иностранцев в основном составе ограничено. На сегодняшний день окончательное решение по Гайчу не принято», – сказал Мовсесьян.

    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.
    • Сейчас он выступает на правах аренды за «Уэску».
    • В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.

    ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча

    Источник: «Р-Спорт»

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