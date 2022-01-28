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    Крал посетил матч «Спартак» – «Слован»

    Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал побывал на товарищеском матче «Спартак» – «Слован» (2:2). Он принадлежит москвичам.

    «Спасибо за визит! Были рады видеть», – написал «Спартак».

    • Игра прошла в ОАЭ.
    • Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».
    • Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.

    Крал: «Есть возможность остаться в «Вест Хэме», есть вариант вернуться в «Спартак»

    Источник: твиттер «Спартака»

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