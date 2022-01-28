Крал посетил матч «Спартак» – «Слован»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал побывал на товарищеском матче «Спартак» – «Слован» (2:2). Он принадлежит москвичам.
«Спасибо за визит! Были рады видеть», – написал «Спартак».
- Игра прошла в ОАЭ.
- Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».
- Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.
Спасибо за визит, @alexkralcz! Были рады видеть #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/5oUSeXX3Bx— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 28, 2022
Крал: «Есть возможность остаться в «Вест Хэме», есть вариант вернуться в «Спартак»