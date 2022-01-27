Хуниор Алонсо: «Перешел в «Краснодар», чтобы выиграть чемпионат России»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о целях в новом клубе.

– У тебя много титулов. Какие из них – важнейшие лично для тебя?

– Назову три – всe это победы в чемпионатах. С «Серро Портеньо», мой первый титул в жизни, чемпионство с «Бока Хуниорс», о котором мы уже упомянули, и золотые медали с «Атлетико Минейро», которых в клубе ждали 50 лет.

– Хочется добавить к ним титул чемпиона России?

– Конечно. Я общался на эту тему с агентом и другими людьми. Я перебрался на другой конец Земли, из Парагвая в Россию, это огромное расстояние. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул.

Да, клуб еще молод, еще многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул – это то, к чему я стремлюсь.

«Краснодар» подписал контракт с Алонсо до 2025 года.

Сообщалось, что за парагвайца заплатили 8+2 миллиона евро.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

Хуниор Алонсо: «В России хороший уровень футбола и очень конкурентный чемпионат»