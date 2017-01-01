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    Хуниор Алонсо: «Перешел в «Краснодар», чтобы выиграть чемпионат России»

    Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о целях в новом клубе.

    – У тебя много титулов. Какие из них – важнейшие лично для тебя?

    – Назову три – всe это победы в чемпионатах. С «Серро Портеньо», мой первый титул в жизни, чемпионство с «Бока Хуниорс», о котором мы уже упомянули, и золотые медали с «Атлетико Минейро», которых в клубе ждали 50 лет.

    – Хочется добавить к ним титул чемпиона России?

    – Конечно. Я общался на эту тему с агентом и другими людьми. Я перебрался на другой конец Земли, из Парагвая в Россию, это огромное расстояние. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул.

    Да, клуб еще молод, еще многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул – это то, к чему я стремлюсь.

    • «Краснодар» подписал контракт с Алонсо до 2025 года.
    • Сообщалось, что за парагвайца заплатили 8+2 миллиона евро.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

    Хуниор Алонсо: «В России хороший уровень футбола и очень конкурентный чемпионат»

    Источник: сайт «Краснодара»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +859

      Vitaga 54 минуты назад

      нереальная мечта. надо было идти в Зенит

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      Рейтинг: +57285

      portero 1 час назад

      Ну давай, ждем в следующем году чемпионство!!!
      Потому как не очень верится что концовку этого сможем на одних победах отыграть...

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      Рейтинг: +1105

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Слепой сказал побачим...

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