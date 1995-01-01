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    Клаудиньо – о переходе в «Зенит»: «Малком сыграл важную роль в трансфере»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал причины перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

    • «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

    «В прошлом году у меня были предложения от «Ромы» и «Аякса», слышал про вариант с «Лейпцигом». Наверное, ближе всего был «Аякс», но мы говорили еще до открытия трансферного окна. Они хотели подписать предварительный контракт, но у меня было соглашение с «Ред Булл Брагантино».

    Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут-то и возник «Зенит».

    Клуб был очень решителен – и все остальные варианты отпали. Конечно, меня привлекло, что в «Зените» уже было несколько бразильцев, в том числе Малком, с которым мы знакомы с восьми лет.

    Малком постоянно разговаривал со мной о «Зените», клуб наверняка спрашивал у него обо мне. В общем, он сыграл важную роль в трансфере», – сказал Клаудиньо.

    Клаудиньо – лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре

    Клаудиньо – лучший игрок «Зенита» в декабре. Он взял награду в третий раз

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57180

      portero 12 минут назад

      Самое большое полезное действие от Малкома, на поле он редко играет добротно. А вот Клаудиньо притащил очень хорошего, у парня глаза горят!!!

      0
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      Рейтинг: +6578

      nik55 56 минут назад

      Малком сказал приходи ---будем доить вместе

      0
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      Рейтинг: +91

      Дубина 1 час назад

      Играть с уфой уралом сочи сойдет а в ЛЧ видели мы звязду помойки)))

      0
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      Рейтинг: +460

      Узб@гоеный 1 час назад

      Клаудиньо ценное приобретение.

      3
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      Рейтинг: +6316

      BarStep 2 часа назад

      Удачный трансфер..

      Правильно сделал Клаудио,
      к мнению друзей нужно прислушиваться..

      3
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      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb 2 часа назад

      Удачный трансфер за эти деньги.

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