Клаудиньо – о переходе в «Зенит»: «Малком сыграл важную роль в трансфере»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал причины перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

«В прошлом году у меня были предложения от «Ромы» и «Аякса», слышал про вариант с «Лейпцигом». Наверное, ближе всего был «Аякс», но мы говорили еще до открытия трансферного окна. Они хотели подписать предварительный контракт, но у меня было соглашение с «Ред Булл Брагантино».

Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут-то и возник «Зенит».

Клуб был очень решителен – и все остальные варианты отпали. Конечно, меня привлекло, что в «Зените» уже было несколько бразильцев, в том числе Малком, с которым мы знакомы с восьми лет.

Малком постоянно разговаривал со мной о «Зените», клуб наверняка спрашивал у него обо мне. В общем, он сыграл важную роль в трансфере», – сказал Клаудиньо.

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