Антон Миранчук пройдет медобследование в Германии

Здоровья и скорейшего восстановления!!!
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук опять полетит в Германию.
Он пройдет плановое обследование у немецких врачей.
- Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.
- В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».
- С сентября Антон восстанавливался в Германии.
Антон Миранчук вернулся в Москву. Он с сентября лечился в Германии
Антон Миранчук: «Надеюсь, скоро буду тренироваться в общей группе «Локомотива»