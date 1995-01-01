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    Антон Миранчук пройдет медобследование в Германии

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук опять полетит в Германию.

    Он пройдет плановое обследование у немецких врачей.

    • Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.
    • В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».
    • С сентября Антон восстанавливался в Германии.

    Антон Миранчук вернулся в Москву. Он с сентября лечился в Германии

    Антон Миранчук: «Надеюсь, скоро буду тренироваться в общей группе «Локомотива»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1130

      Форвард 79 1 час назад

      Здоровья и скорейшего восстановления!!!

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