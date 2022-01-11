Антон Миранчук: «Надеюсь, скоро буду тренироваться в общей группе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своем физическом состоянии.

«Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, все хорошо. Сейчас пройдем медобследование, поговорим с врачами, будет уже известно, смогу ли быть в общей группе», – сказал Миранчук.

Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.

В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».

С сентября Антон восстанавливался в Германии.

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