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    Антон Миранчук: «Надеюсь, скоро буду тренироваться в общей группе «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своем физическом состоянии.

    «Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, все хорошо. Сейчас пройдем медобследование, поговорим с врачами, будет уже известно, смогу ли быть в общей группе», – сказал Миранчук.

    • Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.
    • В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».
    • С сентября Антон восстанавливался в Германии.

    Цорн вновь звонил клубам РПЛ и предлагал игроков «Локомотива». Уйти могут Миранчук и Баринов

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22294

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да, Антоха, пора уже. Что-то ты подзадержался за бровкой.

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