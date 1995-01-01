Антон Миранчук: «Надеюсь, скоро буду тренироваться в общей группе «Локомотива»

Да, Антоха, пора уже. Что-то ты подзадержался за бровкой.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своем физическом состоянии.
«Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, все хорошо. Сейчас пройдем медобследование, поговорим с врачами, будет уже известно, смогу ли быть в общей группе», – сказал Миранчук.
- Миранчук получил травму в январе 2021 года. Повреждение выявили летом.
- В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».
- С сентября Антон восстанавливался в Германии.
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