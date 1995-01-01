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    Антон Миранчук вернулся в Москву. Он с сентября лечился в Германии

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прилетел в Москву после периода реабилитации.

    • У футболиста был выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
    • С сентября хавбек восстанавливался в Германии.
    • В текущем сезоне Миранчук сделал 1 ассист в 5 матчах.

    «Я в Москве, очень рад ощутить близких людей рядом. Реабилитация была где-то три месяца, я каждый день вставал в 7:30, было две тренировки в день, один выходной в воскресенье. Каждый день – это работа.

    Мы миксовали работу в зале, потом, как МРТ показало, уже перешли на поле. Я был под лупой, за мной смотрели и следили, чтобы в Москве я был здоровым. Завтра физиотерапевты будут обсуждать план моего дальнейшего восстановления.

    Осталось не так много матчей, но они очень важные. Моя форма не такая идеальная, я тренировался с мячом недели три. Самое лучшее, что может быть для футболиста, – встретиться снова с мячом, быть на поле», – сказал Миранчук.

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    Источник: Ютуб-канал «Локомотива»

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