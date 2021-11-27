Антон Миранчук вернулся в Москву. Он с сентября лечился в Германии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прилетел в Москву после периода реабилитации.

У футболиста был выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.

С сентября хавбек восстанавливался в Германии.

В текущем сезоне Миранчук сделал 1 ассист в 5 матчах.

«Я в Москве, очень рад ощутить близких людей рядом. Реабилитация была где-то три месяца, я каждый день вставал в 7:30, было две тренировки в день, один выходной в воскресенье. Каждый день – это работа.

Мы миксовали работу в зале, потом, как МРТ показало, уже перешли на поле. Я был под лупой, за мной смотрели и следили, чтобы в Москве я был здоровым. Завтра физиотерапевты будут обсуждать план моего дальнейшего восстановления.

Осталось не так много матчей, но они очень важные. Моя форма не такая идеальная, я тренировался с мячом недели три. Самое лучшее, что может быть для футболиста, – встретиться снова с мячом, быть на поле», – сказал Миранчук.