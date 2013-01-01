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    Защитник «Кайрата» Алип: «В «Зените» хорошо приняли. Думал, будут говорить: «О, казах»

    Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся на просмотре в «Зените», рассказал о том, как его приняли в команде.

    – Пацаны хорошо приняли. По-доброму. Думал, будут говорить: «О, казах». Оказалось, все наоборот. Все поддерживали и ребята, и тренеры. Особенно Тимощук и Анюков. Очень тепло встретили, чему очень рад.

    – Судя по всему за вас половина Казахстана сейчас переживает?

    – У нас любят своих поддерживать — если кто-то куда-то переходит или находится на просмотре все действительно наблюдают, комментарии пишут в инстаграме. Хорошая поддержка из Казахстана.

    – Тот факт, что вы на просмотре заставляет немного волноваться?

    – Немного есть страх ошибиться, хочется все сделать по максимуму, чтобы тренеры увидели, все хорошо восприняли. Стараюсь доказывать на все сто процентов!

    • В текущем сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.
    • Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

    «Зенит» собирается отдать Хотулева в аренду, если подпишет Алипа

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии10
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      Рейтинг: +128

      Аден 10 минут назад

      наоборот, это о, Хазак! :)

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      Рейтинг: +3142

      ААМ 1 час назад

      Невнятно говорит, а как играет, время покажет.

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      Рейтинг: +5829

      порт 1 час назад

      Думал, будут говорить: «О, казах». Оказалось, все наоборот.
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      Наоборот, это как? Говорят о, индеец?

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      Рейтинг: +735

      вальтер79 1 час назад

      удачи тебе парень в Зените

      0
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      Рейтинг: +9848

      alp 1 час назад

      в одном фильме было
      - вообще то я - казах
      - и че? казах не русский чтоли?

      1
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      Рейтинг: +5688

      Semenycch 1 час назад

      Старинный анекдот. Летят два кирпича, одни другого спрашивает:
      - Ты куда летишь?
      - Да мне все равно, лишь бы человек попался хороший.

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      Рейтинг: +4390

      _Marqella_ 1 час назад

      А что казахи какие то другие,на сколько я знаю к казахам в России нормально относятся...Играл бы хорошо ,вот в чём дело...будь ты хоть румын..

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      Рейтинг: +57134

      portero 2 часа назад



      Обычно как сам представляешься так и зовут...

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      Рейтинг: +2542

      FRZZ 2 часа назад

      Казах, так казах, какая разница, лишь бы игрок был хороший. ))

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      Рейтинг: +301

      КУКУШКА 2 часа назад

      Дзюба - о игрочишка с казаха))))

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