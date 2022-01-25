Защитник «Кайрата» Алип: «В «Зените» хорошо приняли. Думал, будут говорить: «О, казах»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся на просмотре в «Зените», рассказал о том, как его приняли в команде.

– Пацаны хорошо приняли. По-доброму. Думал, будут говорить: «О, казах». Оказалось, все наоборот. Все поддерживали и ребята, и тренеры. Особенно Тимощук и Анюков. Очень тепло встретили, чему очень рад.

– Судя по всему за вас половина Казахстана сейчас переживает?

– У нас любят своих поддерживать — если кто-то куда-то переходит или находится на просмотре все действительно наблюдают, комментарии пишут в инстаграме. Хорошая поддержка из Казахстана.

– Тот факт, что вы на просмотре заставляет немного волноваться?

– Немного есть страх ошибиться, хочется все сделать по максимуму, чтобы тренеры увидели, все хорошо восприняли. Стараюсь доказывать на все сто процентов!

В текущем сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.

Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

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