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  • Защитник «Кайрата» Алип: «В «Зените» хорошо приняли. Думал, будут говорить: «О, казах»

Защитник «Кайрата» Алип: «В «Зените» хорошо приняли. Думал, будут говорить: «О, казах»

25 января 2022, 09:16
10

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся на просмотре в «Зените», рассказал о том, как его приняли в команде.

– Пацаны хорошо приняли. По-доброму. Думал, будут говорить: «О, казах». Оказалось, все наоборот. Все поддерживали и ребята, и тренеры. Особенно Тимощук и Анюков. Очень тепло встретили, чему очень рад.

– Судя по всему за вас половина Казахстана сейчас переживает?

– У нас любят своих поддерживать — если кто-то куда-то переходит или находится на просмотре все действительно наблюдают, комментарии пишут в инстаграме. Хорошая поддержка из Казахстана.

– Тот факт, что вы на просмотре заставляет немного волноваться?

– Немного есть страх ошибиться, хочется все сделать по максимуму, чтобы тренеры увидели, все хорошо восприняли. Стараюсь доказывать на все сто процентов!

  • В текущем сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.
  • Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

«Зенит» собирается отдать Хотулева в аренду, если подпишет Алипа

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кайрат Зенит Алип Нуралы
Комментарии (10)
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portero
1643092752

Обычно как сам представляешься так и зовут...
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_Marqella_
1643093529
А что казахи какие то другие,на сколько я знаю к казахам в России нормально относятся...Играл бы хорошо ,вот в чём дело...будь ты хоть румын..
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alp
1643095319
в одном фильме было - вообще то я - казах - и че? казах не русский чтоли?
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вальтер79
1643095433
удачи тебе парень в Зените
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порт
1643096096
Думал, будут говорить: «О, казах». Оказалось, все наоборот. ================================================ Наоборот, это как? Говорят о, индеец?
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ААМ
1643096401
Невнятно говорит, а как играет, время покажет.
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petrucho-spb
1643102187
Ты разве не казах? Что за комплексы. Подшутят пару раз стопудово Был в летом тем в Астане и Алмааты, не плохо. Чистые улицы ,чистые машины. И казашки очень красивые. Удачи парню!
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Азбука
1643122951
Что там бразилы с колумбийцем говорят не раскрыто, но возможно они и не поняли какого новичка подвезли.
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