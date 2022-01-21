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    Форвард Изидор завтра перейдет в «Локомотив». В «Монако» у него 0+0 (Лоик Танзи)

    Трансфер нападающего «Монако» Вильсона Изидора в «Локомотив» согласован. Контракт будет подписан завтра.

    Изидором интересовался и клуб Лиги 1 «Анжер», но он предпочел переехать в Москву.

    • Контракт 21-летнего француза с «Локо» будет рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Изидор принадлежит «Монако» с 2018 года (0 голов, 0 ассистов).
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

    «Локомотив» заплатит за Изидора 4 миллиона с учетом бонусов (RMC Sport)

    Источник: твиттер Лоика Танзи

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    21.01.2022 23:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3743

      PAREVG. 1 час назад

      Цорн, хватит скупать бесполезных мартыхаев, а шпал на ЖД, и так вполне достаточно...
      Сделали из Локомотива самую темную команду.

      0
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      Рейтинг: +6475

      vladik12 > PAREVG. 1 час назад

      Расизмом пахнуло.

      0
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      Рейтинг: +6475

      vladik12 2 часа назад

      Ну не задолбало ли собирать всякий шлак?..

      2
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      Рейтинг: +4291

      FENIX-SL > vladik12 24 минуты назад

      нет конечно
      главное бюджет пилить!

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