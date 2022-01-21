Форвард Изидор завтра перейдет в «Локомотив». В «Монако» у него 0+0 (Лоик Танзи)

Цорн, хватит скупать бесполезных мартыхаев, а шпал на ЖД, и так вполне достаточно...
Сделали из Локомотива самую темную команду.
Трансфер нападающего «Монако» Вильсона Изидора в «Локомотив» согласован. Контракт будет подписан завтра.
Изидором интересовался и клуб Лиги 1 «Анжер», но он предпочел переехать в Москву.
- Контракт 21-летнего француза с «Локо» будет рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Изидор принадлежит «Монако» с 2018 года (0 голов, 0 ассистов).
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
«Локомотив» заплатит за Изидора 4 миллиона с учетом бонусов (RMC Sport)