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    Женская сборная Австралии победила Индонезию со счетом 18:0

    В первом туре группового этапа женского Кубка Азии сборная Австралии победила Индонезию со счетом 18:0. Голы распределились по таймам поровну.

    Первый мяч австралийки забили на девятой минуте, последний – на 88-й.

    • Букмекеры, согласно котировкам, не сомневались в этом матче в победе Австралии.
    • Это 1-я очная встреча австралиек и индонезиек.
    • Также в их группе Филиппины и Таиланд.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2022 22:42
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