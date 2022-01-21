Женская сборная Австралии победила Индонезию со счетом 18:0

В первом туре группового этапа женского Кубка Азии сборная Австралии победила Индонезию со счетом 18:0. Голы распределились по таймам поровну.

Первый мяч австралийки забили на девятой минуте, последний – на 88-й.

Букмекеры, согласно котировкам, не сомневались в этом матче в победе Австралии.

Это 1-я очная встреча австралиек и индонезиек.

Также в их группе Филиппины и Таиланд.

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