Женская сборная Австралии победила Индонезию со счетом 18:0

В первом туре группового этапа женского Кубка Азии сборная Австралии победила Индонезию со счетом 18:0. Голы распределились по таймам поровну.
Первый мяч австралийки забили на девятой минуте, последний – на 88-й.
- Букмекеры, согласно котировкам, не сомневались в этом матче в победе Австралии.
- Это 1-я очная встреча австралиек и индонезиек.
- Также в их группе Филиппины и Таиланд.
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Источник: Бомбардир.ру