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    Пруцев будет зарабатывать в «Спартаке» 800 тысяч в год («РБ-Спорт»)

    Стала известна зарплата полузащитника Данила Пруцева после перехода в «Спартак».

    Годовой оклад 21-летнего футболиста составит 800 тысяч долларов (около 61 миллиона рублей).

    В «Крыльях Советов» хавбек зарабатывал более чем в три раза меньше – 18 миллионов рублей в год или 233 тысячи долларов.

    • «Спартак» заплатил за Пруцева 1,5 миллиона евро.
    • Он взял себе 25-й игровой номер.
    • Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    21.01.2022 18:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9055

      "supermax" 4 часа назад

      отступные случайно не миллиард?

      1
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      Рейтинг: +20190

      JTherry 5 часов назад

      не рановато заваливать деньгами пацана..?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6702

      Томик > JTherry 2 часа назад

      Одному широко известному в узких кругах Зелимхану миллион семьсот предлагали... Фыркает.

      0
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      Рейтинг: +56982

      portero 5 часов назад

      Хорошо оценивают его работу, сомнения имеются что он играет на эти деньги... ну надеюсь зафеерит и доставит удовольствие своей игрой, любителям футбола...

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      Рейтинг: +11446

      Fusballer 7 часов назад

      Мало, конечно, но прожить можно будет.

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