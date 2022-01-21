Пруцев будет зарабатывать в «Спартаке» 800 тысяч в год («РБ-Спорт»)

Стала известна зарплата полузащитника Данила Пруцева после перехода в «Спартак».
Годовой оклад 21-летнего футболиста составит 800 тысяч долларов (около 61 миллиона рублей).
В «Крыльях Советов» хавбек зарабатывал более чем в три раза меньше – 18 миллионов рублей в год или 233 тысячи долларов.
- «Спартак» заплатил за Пруцева 1,5 миллиона евро.
- Он взял себе 25-й игровой номер.
- Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.
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Источник: «РБ-Спорт»