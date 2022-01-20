81-летнего Пеле снова госпитализировали (ESPN)

Бывший игрок сборной Бразилии Пеле в очередной раз оказался в больнице.

Его планового госпитализировали в Сан-Паулу для прохождения курса химиотерапии.

Пеле в сентябре удалили опухоль в толстой кишке.

Сейчас бразильцу 81 год.

Он трижды становился чемпионом мира.

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