81-летнего Пеле снова госпитализировали (ESPN)

Что-то мне подсказывает... На фоне этих сраных последних пару "чудесных лет" ушло много значимых и замечательных людей. Легенда будет жить всегда... В наших сердцах, умах, на видео. Надо быть реалистами. Борись до последнего, как это было на поле - Эдсон Арантис ду Насименту!!!
Бывший игрок сборной Бразилии Пеле в очередной раз оказался в больнице.
Его планового госпитализировали в Сан-Паулу для прохождения курса химиотерапии.
- Пеле в сентябре удалили опухоль в толстой кишке.
- Сейчас бразильцу 81 год.
- Он трижды становился чемпионом мира.
ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ
Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование
Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей