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    81-летнего Пеле снова госпитализировали (ESPN)

    Бывший игрок сборной Бразилии Пеле в очередной раз оказался в больнице.

    Его планового госпитализировали в Сан-Паулу для прохождения курса химиотерапии.

    • Пеле в сентябре удалили опухоль в толстой кишке.
    • Сейчас бразильцу 81 год.
    • Он трижды становился чемпионом мира.

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    Источник: ESPN

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    20.01.2022 22:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1768

      DMитрий 1 час назад

      Что-то мне подсказывает... На фоне этих сраных последних пару "чудесных лет" ушло много значимых и замечательных людей. Легенда будет жить всегда... В наших сердцах, умах, на видео. Надо быть реалистами. Борись до последнего, как это было на поле - Эдсон Арантис ду Насименту!!!

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      Рейтинг: +22397

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Выздоравливай, держим за тебя кулаки!

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      Рейтинг: +4249

      Zubo 3 часа назад

      Держись , мыслями с тобой

      0
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff 3 часа назад

      Живи Пеле...

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      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 3 часа назад

      Легенда. Здоровья.

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