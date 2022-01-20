АПЛ. Ассисты Фернандеша помогли «Манчестер Юнайтед» переиграть на выезде «Брентфорд»

«Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед» впервые в этом веке провели официальный очный матч. Сильнее оказались манчестерцы. У них ассистентский дубль оформил полузащитник Бруну Фернандеш.

Манчестерцы остались на седьмом месте в таблице. Дебютант АПЛ «Брентфорд» идет 14-м.

Англия. АПЛ. 17-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Эланга, 55; 0:2 – Гринвуд, 62; 0:3 – Рэшфорд, 1:3 – Тони, 85.

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