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    АПЛ. Ассисты Фернандеша помогли «Манчестер Юнайтед» переиграть на выезде «Брентфорд»

    «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед» впервые в этом веке провели официальный очный матч. Сильнее оказались манчестерцы. У них ассистентский дубль оформил полузащитник Бруну Фернандеш.

    Манчестерцы остались на седьмом месте в таблице. Дебютант АПЛ «Брентфорд» идет 14-м.

    Англия. АПЛ. 17-й тур

    Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эланга, 55; 0:2 – Гринвуд, 62; 0:3 – Рэшфорд, 1:3 – Тони, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2022 00:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 8 часов назад

      Бруну Фернандеш сейчас особенно великолепен, умеет забивать но в этой игре принес команде немалую пользу.

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      Рейтинг: +13264

      Skull_Boy 18 часов назад

      Очередной матч, где от пиналду нет толку, ну правильно же это не Люксембург

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