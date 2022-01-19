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Рассказов – о хейте: «У нас очень любят унижать»

19 января 2022, 23:23
12

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, как воспринимает чужое мнение о себе. Он нервничает и злится.

«Хейт? Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать.

Поэтому сначала это некомфортная ситуация, где-то еще больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой пытаешься разговаривать, сам себе пытаешься что-то объяснить. Сейчас это более доступно стало сделать и более безнаказанно благодаря интернету», – сказал Рассказов.

  • 24-летний игрок в этом сезоне провел 18 матчей за клуб и сделал 1 ассист.
  • Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • Сейчас москвичи проводят сбор в ОАЭ.

Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1642626889
Да, Колян, верю каждому твоему слову. Кому, как не тебе лучше всех это знать. Попробуй обрести второе дыхание, прояви характер, самое время!!!
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PUZIAKA
1642627051
А играть так, чтоб тебя не хейтили, не пробовал?
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NewLife
1642627181
Это удел любого публичного человека. Просто надо критически к себе относиться и не списывать свои провалы на чьи-то желания унизить. По своему уровню ты не подходишь для игры в основе Спартака.
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Cromathaar
1642631007
Тепличный какой-то. Но идти зарплату себе просить снижать почему-то не пошел.
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Форвард 79
1642654942
У нас очень любят унижать. Это ты про Лестер?
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R_a_i_n
1642660570
Снова Говорун ноет и скулит. Почему-то того же Жиго не хейтят. А не нравится, мандуй в Тулу, там тебя пожалеют. Либо в Магнит тележки катать. Бесят такие нытики-миллионеры.
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JTherry
1642666016
про "хейт" лучше бы помалкивать, играй хорошо и не косячь, и не будет никакого хейта... а "унижения", то есть критика болельщиков, для которых ты играешь, должны добавлять эмоций и отдачи на поле, а не в интервью на матч-тв...
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alefreddy
1642667080
Все тебя прекрасно любят только не привози три из четырех и в других играх тоже.Ракитцким ты все равно не станешь
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zigbert
1642687755
Жаль Николая но хотелось бы видеть футбол в его исполнении более уверенным на своей позиции. Все это придется пройти Рассказову. Критика для любого игрока необходима а вот унижение недопустимо.
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Hektor 84
1642735073
Соплежуй, как и 95% российских кривоножек! Толку от него не будет. Его уровень середняк фнл. Там возможно он и будет лидером команды.
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