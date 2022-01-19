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    Рассказов – о хейте: «У нас очень любят унижать»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, как воспринимает чужое мнение о себе. Он нервничает и злится.

    «Хейт? Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать.

    Поэтому сначала это некомфортная ситуация, где-то еще больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой пытаешься разговаривать, сам себе пытаешься что-то объяснить. Сейчас это более доступно стало сделать и более безнаказанно благодаря интернету», – сказал Рассказов.

    • 24-летний игрок в этом сезоне провел 18 матчей за клуб и сделал 1 ассист.
    • Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • Сейчас москвичи проводят сбор в ОАЭ.

    Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2022 23:23
    Комментарии14
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 8 часов назад

      Жаль Николая но хотелось бы видеть футбол в его исполнении более уверенным на своей позиции. Все это придется пройти Рассказову.
      Критика для любого игрока необходима а вот унижение недопустимо.

      1
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 13 часов назад

      Вот это и плохо!
      Футболиста унижают коменты в инете, а не то что с ним делает соперник на поле)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +633

      alefreddy 14 часов назад

      Все тебя прекрасно любят только не привози три из четырех и в других играх тоже.Ракитцким ты все равно не станешь

      1
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      Рейтинг: +20154

      JTherry 14 часов назад

      про "хейт" лучше бы помалкивать, играй хорошо и не косячь, и не будет никакого хейта... а "унижения", то есть критика болельщиков, для которых ты играешь, должны добавлять эмоций и отдачи на поле, а не в интервью на матч-тв...

      3
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 15 часов назад

      Рассказов, НЕ НОЙ! Косячишь в каждой игре, так помалкивай. Не тебе на унижения жаловаться, это ты своими действиями на поле свою команду унижаешь...(

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 16 часов назад

      Снова Говорун ноет и скулит. Почему-то того же Жиго не хейтят. А не нравится, мандуй в Тулу, там тебя пожалеют. Либо в Магнит тележки катать. Бесят такие нытики-миллионеры.

      5
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      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 16 часов назад

      Да уж , есть у нас такое в стране.
      Злоба , зависть , безнаказанность влияет на многих.
      Оценивая игру многие позволяют себе оскорбления, это быдлость прёт у многих из ушей. Такова Россия.

      3
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 18 часов назад

      У нас очень любят унижать.
      Это ты про Лестер?

      1
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 22 часа назад

      Кто ему дал доступ в интернет?! ))

      0
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      Рейтинг: +815

      Cromathaar 20 января, 01:23

      Тепличный какой-то. Но идти зарплату себе просить снижать почему-то не пошел.

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