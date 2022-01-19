Рассказов – о хейте: «У нас очень любят унижать»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, как воспринимает чужое мнение о себе. Он нервничает и злится.

«Хейт? Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать.

Поэтому сначала это некомфортная ситуация, где-то еще больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой пытаешься разговаривать, сам себе пытаешься что-то объяснить. Сейчас это более доступно стало сделать и более безнаказанно благодаря интернету», – сказал Рассказов.

24-летний игрок в этом сезоне провел 18 матчей за клуб и сделал 1 ассист.

Рассказов – воспитанник «Спартака».

Сейчас москвичи проводят сбор в ОАЭ.

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