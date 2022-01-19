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    Агент Черышева: «Переговоров со «Спартаком» нет. Это бред»

    Хуан Лопес, агент игрока «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг факт переговоров со «Спартаком». Он назвал эту информацию бредом.

    «Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со «Спартаком».

    Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только о настоящем», – сказал Лопес.

    • Летом Черышев станет свободным агентом.
    • Он всю карьеру проводит в Испании.
    • В сезоне Примеры у Черышева 10 матчей, ассист.

    Черышев: «Переход в «Спартак»? Пока предложения нет»

    Источник: Sport24

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    19.01.2022 09:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +633

      alefreddy 19 января, 16:49

      он не нужен никому кроме ГазПрома для скамейки

      4
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    • ...
      Рейтинг: +31354

      oyabun 19 января, 14:01

      Конечно бред. Спартаку точно не нужен возрастной и хрустальный. Вот если б лет 5 назад..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6563

      nik55 19 января, 13:59

      кому он нужен ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10320

      playsh 19 января, 12:55

      Похоже,что сам "хрусталёк" попасть в Спартак был бы не против...свят,свят,свят.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 19 января, 12:30

      Я тоже надеюсь, что это бред.

      4
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 11:26

      А жаль, что Черышев не переходит в Спартак. Был бы еще один повод поржать над командой...)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3156

      Klaido > Cleaner 19 января, 13:52

      поржем над ослами, когда вас все же обанкротят

      2
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      Рейтинг: +20154

      JTherry 19 января, 11:25

      еще большим "бредом" было бы наличие переговоров по трансферу "хрусталя" из Испании, уж лучше эта баккара пусть остается по месту проживания...

      4
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      Рейтинг: +3156

      Klaido 19 января, 11:10

      талант бесспорно, но стеклянный + никогда не играл за пределами санаторной Испании, в России с ее климатом и реалиями, автобусным у многих футболом и более жесткими и грубыми стыками Черышев в лазарет попал бы после 3-4 матча.
      да и возраст уже не тот - проще остаться в Испании и выступать за команды уровня 6-10 мест Ла Лиги

      3
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      Рейтинг: +1347

      Benifacto 19 января, 10:37

      золотой я бы сказал агент Хуан Лопес, продавать постоянно Черышева это просто пять балов

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