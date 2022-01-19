Агент Черышева: «Переговоров со «Спартаком» нет. Это бред»

Хуан Лопес, агент игрока «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг факт переговоров со «Спартаком». Он назвал эту информацию бредом.

«Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со «Спартаком».

Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только о настоящем», – сказал Лопес.

Летом Черышев станет свободным агентом.

Он всю карьеру проводит в Испании.

В сезоне Примеры у Черышева 10 матчей, ассист.

Черышев: «Переход в «Спартак»? Пока предложения нет»