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    Суарес хочет перейти к Джеррарду в «Астон Виллу»

    У нападающего «Атлетико» Луиса Суареса есть предложение от «Астон Виллы». Именно туда 34-летний уругваец хочет перейти.

    Ради англичан Суарес отверг варианты из Бразилии.

    • «Астон Виллу» тренирует экс-партнер Суареса по «Ливерпулю» Стивен Джеррард.
    • Сообщалось, что форвард летом перейдет в МЛС.
    • В конце сезона Суарес станет свободным агентом.

    Источник: твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере – более 200 тысяч подписчиков.

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    19.01.2022 08:27
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +861

      ARSteven89 19 января, 21:20

      Кто следующий укрепит "вилланов"?
      - Йон Арне Риисе
      - Джейми Каррагер
      - Сами Хюипя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93143

      zigbert 19 января, 16:50

      Это уж как Джеррард решит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      СуперПАВ9 19 января, 09:59

      Где то плачет один Бетхем, при все увадении к млс Суаресу там делать нечего нужно оставатся в европпе

      5
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      Рейтинг: +1427

      СуперПАВ9 19 января, 09:00

      Суарес и с Джерардом разругается

      4
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