Суарес хочет перейти к Джеррарду в «Астон Виллу»

У нападающего «Атлетико» Луиса Суареса есть предложение от «Астон Виллы». Именно туда 34-летний уругваец хочет перейти.
Ради англичан Суарес отверг варианты из Бразилии.
- «Астон Виллу» тренирует экс-партнер Суареса по «Ливерпулю» Стивен Джеррард.
- Сообщалось, что форвард летом перейдет в МЛС.
- В конце сезона Суарес станет свободным агентом.
Источник: твиттер Жерара Ромеро
Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере – более 200 тысяч подписчиков.