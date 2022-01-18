Глава оргкомитета ЧМ-2018 Сорокин: «Мы не погружались в особенности хозяйственной деятельности при строительстве стадионов»

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию с возбуждением уголовного дела о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре.

«Я не осведомлeн о всех нюансах строительства. Наша задача была в том, чтобы соблюдались все требования ФИФА при строительстве стадионов с тем, чтобы арены можно было использовать для чемпионата мира. Все строители с этой задачей справились. А в особенности хозяйственной деятельности мы погружаться не могли.

Маловероятно, что моя точка зрения кому-то [из следственных органов] будет интересна, потому что я не отвечаю за строительство и технологии. Каждый отвечает в пределах своих компетенций. У меня были другие компетенции», – сказал Сорокин.

СКР возбудил дело о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре. Ущерб – более 2,6 миллиарда рублей