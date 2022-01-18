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    Глава оргкомитета ЧМ-2018 Сорокин: «Мы не погружались в особенности хозяйственной деятельности при строительстве стадионов»

    Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию с возбуждением уголовного дела о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре.

    «Я не осведомлeн о всех нюансах строительства. Наша задача была в том, чтобы соблюдались все требования ФИФА при строительстве стадионов с тем, чтобы арены можно было использовать для чемпионата мира. Все строители с этой задачей справились. А в особенности хозяйственной деятельности мы погружаться не могли.

    Маловероятно, что моя точка зрения кому-то [из следственных органов] будет интересна, потому что я не отвечаю за строительство и технологии. Каждый отвечает в пределах своих компетенций. У меня были другие компетенции», – сказал Сорокин.

    СКР возбудил дело о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре. Ущерб – более 2,6 миллиарда рублей

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2022 12:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:20

      А зря! Пир за народное бабло устроили, еще и людей запрягли на 5 лет больше работать. Кому теперь нужны ваши сраные стадионы?

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 19:05

      Понравилось ребятам миллиарды из бюджета по карманам распихивать. Заявку на ЧЕ-2032 подать решили!...(((

      0
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 18 января 2022, 15:08

      Как жареным запахло, так сразу не при делах!

      0
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 18 января 2022, 13:46

      Лучше бы не оправдывался. На воре шапка горит.))

      0
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 января 2022, 13:22

      Мы не погружались, нам просто заносили и все

      2
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      Рейтинг: +1995

      Vitaga 18 января 2022, 13:03

      угу как всегда - мы не отвечаем... а то вдруг крайним сделают... а так найдут очередного билалова... таджика-дворника и окажется что он стырил пару-десятку миллиардов но все они пропали...

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      Рейтинг: +1995

      Vitaga > Vitaga 18 января 2022, 13:06

      почему фильм Бригада и персонаж Саша Белый был симпатичен - да потому что там люди за слова отвечали всегда. в отличие от власти нынешней. в которой даже президент не отвечает за базар

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2022, 12:26

      А зачем погружаться - деньги были выделены, поделены... А на остальное пох...

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