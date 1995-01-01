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    Коутиньо посвятил пост дебюту за «Астон Виллу». Его гол и ассист спасли ничью в матче с «МЮ»

    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо прокомментировал дебют за клуб из Бирмингема в матче 22-го тура АПЛ с «МЮ» (2:2).

    «Спасибо за тeплый приeм. Прекрасная атмосфера на «Вилла Парк» в этот вечер», – написал Коутиньо в инстаграме.

    • В игре против «МЮ» Коутиньо вышел на замену во 2-м тайме.
    • Он забил гол и отдал ассист.
    • Бразилец арендован до лета у «Барселоны».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Филиппе Коутиньо

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56812

      portero 44 минуты назад

      Ну всё, начал хорошо, еще игры три-четыре и можно будет отдохнуть...

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