Коутиньо посвятил пост дебюту за «Астон Виллу». Его гол и ассист спасли ничью в матче с «МЮ»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо прокомментировал дебют за клуб из Бирмингема в матче 22-го тура АПЛ с «МЮ» (2:2).

«Спасибо за тeплый приeм. Прекрасная атмосфера на «Вилла Парк» в этот вечер», – написал Коутиньо в инстаграме.