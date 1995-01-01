Коутиньо посвятил пост дебюту за «Астон Виллу». Его гол и ассист спасли ничью в матче с «МЮ»

Ну всё, начал хорошо, еще игры три-четыре и можно будет отдохнуть...
Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо прокомментировал дебют за клуб из Бирмингема в матче 22-го тура АПЛ с «МЮ» (2:2).
«Спасибо за тeплый приeм. Прекрасная атмосфера на «Вилла Парк» в этот вечер», – написал Коутиньо в инстаграме.
- В игре против «МЮ» Коутиньо вышел на замену во 2-м тайме.
- Он забил гол и отдал ассист.
- Бразилец арендован до лета у «Барселоны».
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