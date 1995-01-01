«Ростов» и «Уфа» интересуются опорником «Спартака» Денисовым

И Ростов и Уфа отличный варианты , где умеют работать с талантливой молодёжью и выводить их на высокий уровень ...почему то думаю что Уфе "не светит" , даже если дадут больше Ростова ... из принципа : отморожу себе уши назло Газизову ... хотя есть 1% за то того что Зарема "включит мозги" ...посмотрим....но Денисову , если он там "вырастет" в мастера НЕ СОВЕТУЮ возвращаться в Спартак , ни за какие деньги , если дорога ФУТБОЛЬНАЯ карьера..
Опорный полузащитник «Спартака» Даниил Денисов может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
Заполучить 19-летнего футболиста хотят «Ростов» и «Уфа».
- Денисов – воспитанник «Зенита».
- За главную команду «Спартака» он провел 2 матча.
- Контракт игрока с московским клубом действует до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.