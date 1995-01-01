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    «Ростов» и «Уфа» интересуются опорником «Спартака» Денисовым

    Опорный полузащитник «Спартака» Даниил Денисов может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    Заполучить 19-летнего футболиста хотят «Ростов» и «Уфа».

    • Денисов – воспитанник «Зенита».
    • За главную команду «Спартака» он провел 2 матча.
    • Контракт игрока с московским клубом действует до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1469

      моэм 26 минут назад

      И Ростов и Уфа отличный варианты , где умеют работать с талантливой молодёжью и выводить их на высокий уровень ...почему то думаю что Уфе "не светит" , даже если дадут больше Ростова ... из принципа : отморожу себе уши назло Газизову ... хотя есть 1% за то того что Зарема "включит мозги" ...посмотрим....но Денисову , если он там "вырастет" в мастера НЕ СОВЕТУЮ возвращаться в Спартак , ни за какие деньги , если дорога ФУТБОЛЬНАЯ карьера..

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      Рейтинг: +6689

      Томик 1 час назад

      В "Уфу". А потом выкупить втридорога.

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