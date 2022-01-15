Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита»

Андрей Аршавин получил повышение в системе «Зенита». Теперь он заместитель генерального директора.

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодeжного футбола был достаточно широким – учитывая интенсивное развитие молодeжного футбола и значимость этого направления для «Зенита», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе.

На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодeжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основной команды клуба», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.