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    Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита»

    Андрей Аршавин получил повышение в системе «Зенита». Теперь он заместитель генерального директора.

    «Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодeжного футбола был достаточно широким – учитывая интенсивное развитие молодeжного футбола и значимость этого направления для «Зенита», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе.

    На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодeжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основной команды клуба», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

    • Аршавин работает в «Зените» с 2020 года.
    • При этом, появляясь в эфире «Матч ТВ», Аршавин иногда критикует свой клуб.
    • Аршавин-игрок брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4986

      Павелий 53 секунды назад

      МатчТВ всё равно Газпрому принадлежит. Так что это всё равно, что левая рука щипает правую.

      0
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      Рейтинг: +147

      кaстрюлька 1 минуту назад

      За пачку чипсов маму продаст

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Азбука 8 минут назад

      Юношеский футбол системы Зенита сегодня на подъёме. Ждём новые имена в главной команде. Шаве удачи!

      1
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      Рейтинг: +5442

      Semenycch 15 минут назад

      Аршавин, вне сомнений, самый талантливый Российский футболист со времен СССР, а вот человеческие качества этого персонажа мне не близки. Сомнительное назначение. Зырянов или Анюков, например, гораздо более достойны.

      1
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      Рейтинг: +4986

      Павелий > Semenycch 5 минут назад

      Аршавин неплох, но Титов талантливее.

      0
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      Рейтинг: +15693

      Garrincha58 33 минуты назад

      а своих воспитанников отдаём в аренды или вообще продаём а Алипов берём на пробу так на хрена такие департаменты нужны только для того чтобы деньги получать ещё больше при повышении в статусе

      1
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      Рейтинг: +2229

      волчарик > Garrincha58 9 минут назад

      Я вот тоже хочу видеть своих в основе.Но кто из отданных в аренду заиграл там?На слуху только Прохин,а остальные дети лимита даже в более слабых командах никто.

      1
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      Рейтинг: +211

      Беспонтий 34 минуты назад

      с неба звёздочка упала прямо



      судя по доброжелательности посетителей эта должность более завидная чем статус технического координатора шлагбаума в тарасовке

      1
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      Рейтинг: +1364

      Тазит 37 минут назад

      Вчера Миллера по тиви показывали. Не жалеет он себя. Было видно что новогодние праздники дались очень тяжело. Если так продолжит, у Аршавина все шансы на повышение после следующего НГ...

      0
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      Рейтинг: +149

      КУКУШКА 46 минут назад

      Я думал Федун не дружит с головой, но ошибался,у газпрома все печальнее)))))

      1
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      Рейтинг: +38536

      Project Бабангида 51 минуту назад

      а потом дверью хлопс, и...."ваши ожидания это ваши проблемы" )

      4
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      Рейтинг: +12353

      NewLife 52 минуты назад

      Убойная связка Медведев - Аршавин, я за бомжей спокоен, их проблемы станут вашими проблевами, следите за анонсами на любимом канале немытых.

      3
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      Рейтинг: +9016

      "supermax" > NewLife 48 минут назад

      думаю бомжи очень рады за назначение)) гыгыгы

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      Рейтинг: +6258

      BarStep > NewLife 24 минуты назад

      Вроде заметка про менеджмент Зенита, и тут же навоняли два сектанта засранца. Свинарня настолько опущенная, что ее почитатели стали параноиками.

      Вроде как-то так ты тут недавно наследил..

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      Рейтинг: +4986

      Павелий > BarStep 4 минуты назад

      За языком следи. И лучше иди матчасть учи.

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