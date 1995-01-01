Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита»

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Андрей Аршавин получил повышение в системе «Зенита». Теперь он заместитель генерального директора.
«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодeжного футбола был достаточно широким – учитывая интенсивное развитие молодeжного футбола и значимость этого направления для «Зенита», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе.
На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодeжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основной команды клуба», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
- Аршавин работает в «Зените» с 2020 года.
- При этом, появляясь в эфире «Матч ТВ», Аршавин иногда критикует свой клуб.
- Аршавин-игрок брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.