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  • Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита»

Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита»

15 января 2022, 18:58
68

Андрей Аршавин получил повышение в системе «Зенита». Теперь он заместитель генерального директора.

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодeжного футбола был достаточно широким – учитывая интенсивное развитие молодeжного футбола и значимость этого направления для «Зенита», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе.

На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодeжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основной команды клуба», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

  • Аршавин работает в «Зените» с 2020 года.
  • При этом, появляясь в эфире «Матч ТВ», Аршавин иногда критикует свой клуб.
  • Аршавин-игрок брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (68)
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NewLife
1642263196
Убойная связка Медведев - Аршавин, я за бомжей спокоен, их проблемы станут вашими проблевами, следите за анонсами на любимом канале немытых.
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Project Бабангида
1642263230
а потом дверью хлопс, и...."ваши ожидания это ваши проблемы" )
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Беспонтий
1642264243
с неба звёздочка упала прямо судя по доброжелательности посетителей эта должность более завидная чем статус технического координатора шлагбаума в тарасовке
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Азбука
1642265827
Юношеский футбол системы Зенита сегодня на подъёме. Ждём новые имена в главной команде. Шаве удачи!
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воинКС
1642267168
Растёт Андрей, депутатом скоро будет.
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хряк СМ
1642267827
Аршавину денег много надо, алименты платить всем любовницам приходится. Повышение пробивает по головам бежит.
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O-kolesov
1642270842
Я хоть и болельщик Зенита, но прошу пардона, обнародуйте хоть какие - либо заслуги или достижения Аршавина, будучи "директором департамента ...", чтобы можно было идти на такое повышение.
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petrucho-spb
1642274258
Хорошая новость. Думаю личный пример его двинет систему и найдёт причины как можно больше молодых парней вводить в состав. Но только время покажет. Может он сам уже системой стал. Деньги и власть это слабость людей. Да ещё есть сила.
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Форвард 79
1642276301
За то теперь у Зенита есть кому при очередном вылете из ЛЧ с полным спокойствием в душе ответить ВАШИ ОЖИДАНИЯ ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
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JTherry
1642328395
порноактриса Лола Тейлор (Любовь Бушуева): "от излишней скромности Аршавин не страдал, он ко мне начал приставать прямо в кафе, даже за грудь трогал, но я сама позволила... с Быстровым они хотели групповой секс, а делать селфи - нет... я психанула и ушла, ну а они обиделись, такие странные…" (sport24) вот оно - "облико морале" на замдиректора зенита...)
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