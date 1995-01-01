АПЛ. Гол Де Брюйне в ворота бывшего клуба принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»

Почему Хаверца не выпустил?Маунта только под конец матча?Зиеш ни бежать не может ни отдать точно!Плюс больной левый фланг обороны...
«Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Челси». Единственный гол забил бывший полузащитник лондонцев Кевин Де Брюйне.
Бельгиец забил «Челси» в АПЛ пять голов. Ни один бывший футболист лондонцев не забивал им столько.
«Челси» впервые с 2018 года не ударил по воротам в первом тайме матча АПЛ.
«Манчестер Сити» лидирует в таблице с 13-очковым отрывом. «Челси» идет вторым.
Англия. АПЛ. 22-й тур
Манчестер Сити – Челси – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Де Брюйне, 70.