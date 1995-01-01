АПЛ. Гол Де Брюйне в ворота бывшего клуба принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»

«Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Челси». Единственный гол забил бывший полузащитник лондонцев Кевин Де Брюйне.

Бельгиец забил «Челси» в АПЛ пять голов. Ни один бывший футболист лондонцев не забивал им столько.

«Челси» впервые с 2018 года не ударил по воротам в первом тайме матча АПЛ.

«Манчестер Сити» лидирует в таблице с 13-очковым отрывом. «Челси» идет вторым.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Манчестер Сити – Челси – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Де Брюйне, 70.

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