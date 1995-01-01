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    АПЛ. Гол Де Брюйне в ворота бывшего клуба принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»

    «Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Челси». Единственный гол забил бывший полузащитник лондонцев Кевин Де Брюйне.

    Бельгиец забил «Челси» в АПЛ пять голов. Ни один бывший футболист лондонцев не забивал им столько.

    «Челси» впервые с 2018 года не ударил по воротам в первом тайме матча АПЛ.

    «Манчестер Сити» лидирует в таблице с 13-очковым отрывом. «Челси» идет вторым.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Манчестер Сити – Челси – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Де Брюйне, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1752

      Romio-xxx 37 минут назад

      Почему Хаверца не выпустил?Маунта только под конец матча?Зиеш ни бежать не может ни отдать точно!Плюс больной левый фланг обороны...

      0
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      Рейтинг: +864

      Artemka444 1 час назад

      Тока этот же Челси лч выйграл у этого же Сити!!!

      2
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      Рейтинг: +13237

      Skull_Boy 1 час назад

      Очередной раз подтверждаюсь тому, что Грилиш полнейшее гуано и в декабре у Челси будет новый тренер, этот уже себя изжевает

      1
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      Рейтинг: +11378

      DeStar > Skull_Boy 47 минут назад

      я бы по одному матчу не судил. Челси не плохо играет, а тухель реально один из лучших тренеров, потому что умеет ставить ИГРУ, которую не умеет ставить почти ни один тренер из нынешний, разве что гвардиола и анчелотти умеет, потому что видно по стилю их команд, еще клопп, и вот тухель. Остальные по накатанной идут, меняй хоть аллерги на конте потом на бенитеса и прочих - нихрена никогда ни у кого не меняется

      0
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      Рейтинг: +147

      кaстрюлька > DeStar 42 минуты назад

      Чтобы понимать, кто что умеет ставить, надо отправить условных Тухелей и Гвардиол в Армавир или Луч на полгода и потом посмотреть на результаты, а так эти утверждения простой словесный понос

      0
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      Рейтинг: +1533

      Maxi_7 2 часа назад

      Оба матча в сезоне как под копирку 1 в 1 ... У Челси как и в матче первого круга 0 ударов в первом тайме, да и ход обоих матчей примерно одинаковый, даже голы Сити забивал примерно в одно и то же время... что с Челси в матчах против Сити происходит сложно сказать... абсолютно все передачи на ход шли прямиком либо в аут, либо в руки Эдерсону... с самого начала матча было ощущение, что синие просто не хотят играть в футбол... у Сити есть их супер сила - после потери мяча тут же его возвращать моментальным прессингом, и это же и является их главной слабостью, потому как если прессинг не удастся, получаются опасные выходы соперника 3 в 2, 2 в 1... знал ли про это Тухель? Вопрос риторический. Пользовался ли Челси этим? Зачем-то начинали держать мяч, все время отыгрывать назад вместо обострения и попыток быстрых контратак...
      Очень разочаровал Тухель и его команда, думал, может быть после первого матча на Стэмфорде он сделает какие-то выводы, но нет, опять сыграл суперосторожно, если не сказать трусливо и позорно... абсолютно заслуженное поражение.

      2
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      Рейтинг: +11378

      DeStar > Maxi_7 2 часа назад

      Ссут просто как тёлки видимо опозорится поиграв в футбол нормальный. Я хоть и не смотрел ВСЕ матчи сити в этом сезоне, но почему-тто уверен что и кристал пэлас и норвич и все все все играли ЛУЧШЕ против сити чем эти днари

      0
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      Рейтинг: +68482

      insider_retro 2 часа назад

      МС окончательно отстегнул преследователя...

      5
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      Рейтинг: +10933

      Вомбат 2 часа назад

      Де Брейне монстр. В Челси таких нет. Да и вратари в Челси не топ. Победа Сити по делу.

      3
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      Рейтинг: +56659

      portero 2 часа назад

      Буки угадали один гол решил исход...

      4
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      Рейтинг: +1204

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Жаль Челси, такое ощущение что сити играл не с Челси, а с Берли

      2
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      Рейтинг: +11378

      DeStar 2 часа назад

      игрокам бы да и тренеру с футболом покончить после такого матча
      чемпионы европы, до ворот дойти было событием

      5
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