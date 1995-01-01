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    Осинькин – о Пруцеве в «Спартаке»: «Он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход полузащитника Данила Пруцева в «Спартак».

    «Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Данил сейчас не с нами, он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены.

    Более детальную информацию надо получать в клубе. Сейчас все эти переходные нюансы решаются между клубами», – сказал Осинькин.

    • В текущем сезоне Пруцев поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56622

      portero 14 минут назад

      Осинькину предстоит интересная работа с новичками...

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