Осинькин – о Пруцеве в «Спартаке»: «Он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход полузащитника Данила Пруцева в «Спартак».
«Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Данил сейчас не с нами, он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены.
Более детальную информацию надо получать в клубе. Сейчас все эти переходные нюансы решаются между клубами», – сказал Осинькин.
- В текущем сезоне Пруцев поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».
- Ожидается, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).
Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»