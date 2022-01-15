Осинькин – о Пруцеве в «Спартаке»: «Он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход полузащитника Данила Пруцева в «Спартак».

«Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Данил сейчас не с нами, он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены.

Более детальную информацию надо получать в клубе. Сейчас все эти переходные нюансы решаются между клубами», – сказал Осинькин.