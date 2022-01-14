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    «Спартак» представил четырех зимних новичков

    Сегодня, 14 января, «Спартак» провел презентацию футболистов, купленных этой зимой.

    Спортивный директор клуба Лука Каттани представил вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, хавбека Даниила Хлусевича и форварда Шамара Николсона.

    • Свинов взял 88-й игровой номер;
    • Классен – 5-й;
    • Хлусевич – 26-й;
    • Николсон – 19-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +12927

      Cleaner 33 минуты назад

      Классен мелкий совсем. Дзюба такого защитника и не заметит...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19903

      JTherry 34 минуты назад

      Шамар повыше ростом нового вратаря, отличный "столб" в чужой штрафной...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12927

      Cleaner > JTherry 32 минуты назад

      Соболев в депрессии!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19903

      JTherry > Cleaner 23 минуты назад

      Соболев: "Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад..."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      Ник Уволен 43 минуты назад

      Понаберут же ни пойми кого хоть стой, хоть падай. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11251

      Fusballer 57 минут назад

      Ну всё, Лига Европы наша!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3979

      Бомбардиръ 1 час назад

      Спартлото)
      Проверьте свои лотерейные билеты...
      Кто выиграл?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +981

      Форвард 79 > Бомбардиръ 1 час назад

      Агенты)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2903

      Dgad 1 час назад

      У Свинова подходящая фамилия для Спартака, из за нее и взяли)))

      4
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      Рейтинг: +5419

      Semenycch 1 час назад

      Грандиозное усиление! Есть чем гордиться! :)

      3
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      Рейтинг: +115

      воинКС 1 час назад

      Шмара могёт выстрелить, остальные в спартак2

      0
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