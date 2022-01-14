«Спартак» представил четырех зимних новичков

Классен мелкий совсем. Дзюба такого защитника и не заметит...)
Сегодня, 14 января, «Спартак» провел презентацию футболистов, купленных этой зимой.
Спортивный директор клуба Лука Каттани представил вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, хавбека Даниила Хлусевича и форварда Шамара Николсона.
- Свинов взял 88-й игровой номер;
- Классен – 5-й;
- Хлусевич – 26-й;
- Николсон – 19-й.
Игровые номера новичков «Спартака»:– Леон Классен– Шамар Николсон– Даниил Хлусевич– Илья Свинов pic.twitter.com/b5WmI3NXeA— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 14, 2022