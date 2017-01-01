«Ахмат» близок к подписанию белорусского вратаря Павлюченко и капитана молодежки «Шахтера» Гулько

Сегодня в праздничный вечер одни хорошие новости, ну просто прёт и новый стадион в Уфе может возникнуть, Ракицкий в Зените остаётся ну и полузащитник Илья Гулько родом с Луганска, капитан юношеской команды «Шахтер» на просмотре в Ахмате. Грозный, пусть Вам повезёт, школа в нашем Шахтёре супер. Если всё сложится пусть Илья радует Вас и нас тоже.
«Ахмат» собирается во время зимнего трансферного окна усилить состав двумя футболистами.
Новичками команды из Грозного должны стать голкипер Павел Павлюченко и полузащитник Илья Гулько.
- Летом интерес к Павлюченко проявлял «Зенит».
- Вратарь выступает за брестский «Рух».
- Гулько – капитан молодежной команды «Шахтера».