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    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    «Ахмат» близок к подписанию белорусского вратаря Павлюченко и капитана молодежки «Шахтера» Гулько

    «Ахмат» собирается во время зимнего трансферного окна усилить состав двумя футболистами.

    Новичками команды из Грозного должны стать голкипер Павел Павлюченко и полузащитник Илья Гулько.

    • Летом интерес к Павлюченко проявлял «Зенит».
    • Вратарь выступает за брестский «Рух».
    • Гулько – капитан молодежной команды «Шахтера».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1658

      Sancho010365 34 минуты назад

      Сегодня в праздничный вечер одни хорошие новости, ну просто прёт и новый стадион в Уфе может возникнуть, Ракицкий в Зените остаётся ну и полузащитник Илья Гулько родом с Луганска, капитан юношеской команды «Шахтер» на просмотре в Ахмате. Грозный, пусть Вам повезёт, школа в нашем Шахтёре супер. Если всё сложится пусть Илья радует Вас и нас тоже.

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      Рейтинг: +15670

      Garrincha58 49 минут назад

      нормально русским нет за то белоруссов все стали приглашать казахов ведь они в лимит не входят

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