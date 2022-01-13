Сборная России проведет товарищеский матч перед стыком с Польшей

Сборная России будет готовиться к стыковым матчам отбора ЧМ-2022 в турецком Белеке.

На этом сборе запланировано проведение товарищеского матча. Соперник станет известен позднее. Скорее всего, россияне сыграют с одной из команд, не вышедших на чемпионат мира.