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    Агент Язиджи: «Юссуф очень близок к подписанию контракта с ЦСКА»

    Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в ЦСКА.

    «Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА», – сказал Чебеджи.

    • Язиджи – атакующий полузащитник.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
    • Рыночная стоимость турка – 15 миллионов евро.

    ЦСКА близок к аренде Язиджи с правом выкупа за 12 миллионов (La Voix des Sports)

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23941

      vladimir-7 7 минут назад

      У нас был ещё один такой полузащитник, за которого ЦСКА заплатил 17,5
      млн. евро, но удачно его продал за 30+8 млн. евро, с этим клиентом, такое,
      думаю, не пройдет. Его может ЦСКА и купит, но миллионов за 5.

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