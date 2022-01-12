Агент Язиджи: «Юссуф очень близок к подписанию контракта с ЦСКА»

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в ЦСКА.

«Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА», – сказал Чебеджи.

Язиджи – атакующий полузащитник.

В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.

Рыночная стоимость турка – 15 миллионов евро.

ЦСКА близок к аренде Язиджи с правом выкупа за 12 миллионов (La Voix des Sports)