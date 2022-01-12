Агент Язиджи: «Юссуф очень близок к подписанию контракта с ЦСКА»

У нас был ещё один такой полузащитник, за которого ЦСКА заплатил 17,5
млн. евро, но удачно его продал за 30+8 млн. евро, с этим клиентом, такое,
думаю, не пройдет. Его может ЦСКА и купит, но миллионов за 5.
Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в ЦСКА.
«Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА», – сказал Чебеджи.
- Язиджи – атакующий полузащитник.
- В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
- Рыночная стоимость турка – 15 миллионов евро.
ЦСКА близок к аренде Язиджи с правом выкупа за 12 миллионов (La Voix des Sports)