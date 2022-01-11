ЦСКА близок к аренде Язиджи с правом выкупа за 12 миллионов (La Voix des Sports)

Дорого, 7-8 ещё куда ни шло но 12....даже если с ним подпишут контракт на 4 года то по окончании его ему будет 29 и конечно он уже столько не будет стоить а то и вообще свободным агентом уйти
Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи близок к переходу в ЦСКА на правах аренды.
По информации La Voix des Sports, стороны близки к договоренности об аренде 24-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро.
- Язиджи – атакующий полузащитник.
- В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
- Рыночная стоимость турка – 15 миллионов евро.
Источник: La Voix des Sports
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