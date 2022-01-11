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    ЦСКА близок к аренде Язиджи с правом выкупа за 12 миллионов (La Voix des Sports)

    Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи близок к переходу в ЦСКА на правах аренды.

    По информации La Voix des Sports, стороны близки к договоренности об аренде 24-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

    • Язиджи – атакующий полузащитник.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
    • Рыночная стоимость турка – 15 миллионов евро.

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    Источник: La Voix des Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3936

      sobaka120982 17 минут назад

      Дорого, 7-8 ещё куда ни шло но 12....даже если с ним подпишут контракт на 4 года то по окончании его ему будет 29 и конечно он уже столько не будет стоить а то и вообще свободным агентом уйти

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