РФС предлагает ввести налог за минуты, сыгранные легионерами. Эти деньги пойдут в клубы, которые используют россиян («СЭ)

Стали известны подробности возможного введения налога на легионеров в РПЛ.

По информации «СЭ», РФС предложил новый лимит на легионеров с 13 иностранцами в заявке без ограничений их количества на поле. При этом формате клубы должны заявить минимум четырех доморощенных футболистов и восемь воспитанников национальной ассоциации.

В случае принятия этого лимита на легионеров в РПЛ будет введен налог на легионеров. Клубы будут платить за каждую минуту, проведенную иностранцами на поле. При этом за молодых легионеров суммы будет ниже, чем за возрастных.

Деньги за минуты легионеров пойдут в общий банк, откуда будут распределяться по клубам в зависимости от использования российских игроков. Клубы будут получать больше за использование молодых россиян.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)