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  • РФС предлагает ввести налог за минуты, сыгранные легионерами. Эти деньги пойдут в клубы, которые используют россиян («СЭ»)

РФС предлагает ввести налог за минуты, сыгранные легионерами. Эти деньги пойдут в клубы, которые используют россиян («СЭ»)

11 января 2022, 22:17
9

Стали известны подробности возможного введения налога на легионеров в РПЛ.

По информации «СЭ», РФС предложил новый лимит на легионеров с 13 иностранцами в заявке без ограничений их количества на поле. При этом формате клубы должны заявить минимум четырех доморощенных футболистов и восемь воспитанников национальной ассоциации.

В случае принятия этого лимита на легионеров в РПЛ будет введен налог на легионеров. Клубы будут платить за каждую минуту, проведенную иностранцами на поле. При этом за молодых легионеров суммы будет ниже, чем за возрастных.

Деньги за минуты легионеров пойдут в общий банк, откуда будут распределяться по клубам в зависимости от использования российских игроков. Клубы будут получать больше за использование молодых россиян.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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aaaaahhhh
1641929941
вот где дебилы то осели, а я уже думал не проявятся:)))
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mahan
1641930885
Уберите лимит полностью, и хватит херней страдать. Лимит тащит Российский футбол уже ниже дна.
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Stavr007
1641932454
можно еще налог на воздух ввести, зачем мелочиться
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вальтер79
1641933931
идиоты по другому и не скажешь все делают чтобы угробить футбол окончательно
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моэм
1641940196
Ну вот и настало время , когда эффективные менеджеры - маразматики вплотную взялись за футбол ... и даже если эти дебилы пытаются сделать то что работает на западе , то и тогда эти косорукие головотяпы умудряются любую здоровую идею исказить до неузнаваемости ...угробили образование , промышленность и ещё много чего , здравоохранение народа превратили здраво-захоронение народа ...даже представить страшно во что они могут превратить футбол .
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Боцман59rus
1641953800
_ просто 3,14здить перестать для начала не пробовали?
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Play
1641957299
Одна идея гениальнее другой. В итоге деньги пойдут во всяческие Уфы и Тамбовы, где будут наигрывать минуты россиян, но не для их развития, а для того, чтобы побольше себе в карман положить.
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paracetamol
1641981229
Я бы всех этих реформаторов отправил бы на..., ну сами знаете куда!
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Hektor 84
1642010487
Такими решениями еще больше загоняют футбол в пропасть, повышают цены и зарплаты наших игрочишке, соответственно агенты еще больше в плюсе.
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