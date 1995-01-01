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    РФС предлагает ввести налог за минуты, сыгранные легионерами. Эти деньги пойдут в клубы, которые используют россиян («СЭ)

    Стали известны подробности возможного введения налога на легионеров в РПЛ.

    По информации «СЭ», РФС предложил новый лимит на легионеров с 13 иностранцами в заявке без ограничений их количества на поле. При этом формате клубы должны заявить минимум четырех доморощенных футболистов и восемь воспитанников национальной ассоциации.

    В случае принятия этого лимита на легионеров в РПЛ будет введен налог на легионеров. Клубы будут платить за каждую минуту, проведенную иностранцами на поле. При этом за молодых легионеров суммы будет ниже, чем за возрастных.

    Деньги за минуты легионеров пойдут в общий банк, откуда будут распределяться по клубам в зависимости от использования российских игроков. Клубы будут получать больше за использование молодых россиян.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3268

      aaaaahhhh 3 минуты назад

      вот где дебилы то осели, а я уже думал не проявятся:)))

      0
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      Рейтинг: +22751

      bset 11 минут назад

      Вот это уже что-то толковое. Зенит начнет покупать легионеров, начнет давать результат в Европе, перестанет скупать россиян РПЛ, а клубы попроще будут зарабатывать на том, что россиян привлекают к играм. Ну и конкуренция будет выше против зенитовских легионеров, чем против никакого Дзюбы играть.

      Только про возраст легионеров что-то странное. Лучше ориентироваться на количеств игр за свою сборную. Причем чем ниже сборная в рейтинге, тем больше матчей нужно сыграть.

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      Рейтинг: +12203

      Barmaleushka 12 минут назад

      Налог на воздух вдыхаемый легионерами на подходе .

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