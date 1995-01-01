Фарке согласовал двухлетний контракт с «Краснодаром» (Sky Sport)

Ну вот Никогда такого не было, что бы тренировал Краснодар немецкий специалист(Мюслин не в счёт, Это было давно и Мюслин не немец). И вдруг .... Ну слава Богу хоть кого то назначили.
Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке возглавит «Краснодар».
Как пишет Sky Sport, 45-летний немецкий специалист согласовал с российским клубом контракт на два года.
- Фарке дважды выводил «Норвич» в АПЛ.
- Английский клуб уволил его в ноябре 2021 года.
- «Краснодар» на прошлой неделе уволил Виктора Гончаренко.