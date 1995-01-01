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    Фарке согласовал двухлетний контракт с «Краснодаром» (Sky Sport)

    Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке возглавит «Краснодар».

    Как пишет Sky Sport, 45-летний немецкий специалист согласовал с российским клубом контракт на два года.

    • Фарке дважды выводил «Норвич» в АПЛ.
    • Английский клуб уволил его в ноябре 2021 года.
    • «Краснодар» на прошлой неделе уволил Виктора Гончаренко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3521

      Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      Ну вот Никогда такого не было, что бы тренировал Краснодар немецкий специалист(Мюслин не в счёт, Это было давно и Мюслин не немец). И вдруг .... Ну слава Богу хоть кого то назначили.

      0
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      Рейтинг: +18393

      derrik2000 1 час назад

      И чё это будет?
      Ребят собрали, "заточенных" под остро атакующий комбинационный футбол, основанный на коротких и средних передачах, а теперь что, всех переучивать будут??? (((

      0
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      Рейтинг: +6690

      Антибиотик 1 час назад

      А что такое? Так все на Локо наезжали из-за увольнения Николича, а теперь никто его брать не хочет)

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      Рейтинг: +56334

      portero 1 час назад

      мода нынче на немцев... ну х.з. к чему это приведёт.

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      Рейтинг: +15640

      Garrincha58 1 час назад

      скоро у нас все немцы будут тренировать

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