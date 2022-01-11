Спортивный директор «Ромы» – об интересе к Жиго: «Впервые слышу»

конечно первый раз- это делается для того чтоб со спартака больше денег срубить, а клубу не стоит поддаваться на это
Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто опроверг информацию об интересе клуба к защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго. Ранее об этом написал итальянский сайт TransferMarketWeb.
«Впервые об этом слышу. Каждый день в прессе мелькают разные фамилии. Нет смысла реагировать на такие слухи», – сказал Пинто.
- Летом Жиго станет свободным агентом.
- В этом сезоне он провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- На француза претендуют «Лион», «Марсель», «Лилль» и «Ницца».