Спортивный директор «Ромы» – об интересе к Жиго: «Впервые слышу»

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто опроверг информацию об интересе клуба к защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго. Ранее об этом написал итальянский сайт TransferMarketWeb.

«Впервые об этом слышу. Каждый день в прессе мелькают разные фамилии. Нет смысла реагировать на такие слухи», – сказал Пинто.