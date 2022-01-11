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    Спортивный директор «Ромы» – об интересе к Жиго: «Впервые слышу»

    Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто опроверг информацию об интересе клуба к защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго. Ранее об этом написал итальянский сайт TransferMarketWeb.

    «Впервые об этом слышу. Каждый день в прессе мелькают разные фамилии. Нет смысла реагировать на такие слухи», – сказал Пинто.

    • Летом Жиго станет свободным агентом.
    • В этом сезоне он провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • На француза претендуют «Лион», «Марсель», «Лилль» и «Ницца».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7009

      серега кашин 14 минут назад

      конечно первый раз- это делается для того чтоб со спартака больше денег срубить, а клубу не стоит поддаваться на это

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