«Верим в тебя, Нурик». «Кайрат» – о просмотре защитника Алипа в «Зените»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип может перейти в «Зенит».

Клуб из Казахстана подтвердил, что 22-летний футболист проходит просмотр в петербургской команде.

«Официально: Нуралы Алип был приглашен в «Зенит» для прохождения первого учебно-тренировочного сбора вместе с основной командой. Сборы состоятся с 13 января по 25 января 2022 года включительно в ОАЭ. Верим в тебя, Нурик!» – написала пресс-служба «Кайрата».

Алип – центральный защитник.

В этом сезоне он провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.

Рыночная цена игрока – 1,7 миллиона евро.