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    «Верим в тебя, Нурик». «Кайрат» – о просмотре защитника Алипа в «Зените»

    Защитник «Кайрата» Нуралы Алип может перейти в «Зенит».

    Клуб из Казахстана подтвердил, что 22-летний футболист проходит просмотр в петербургской команде.

    «Официально: Нуралы Алип был приглашен в «Зенит» для прохождения первого учебно-тренировочного сбора вместе с основной командой. Сборы состоятся с 13 января по 25 января 2022 года включительно в ОАЭ. Верим в тебя, Нурик!» – написала пресс-служба «Кайрата».

    • Алип – центральный защитник.
    • В этом сезоне он провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.
    • Рыночная цена игрока – 1,7 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Кайрата»

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3086

      Spirit_78 48 минут назад

      Казахи же, вроде как, легионерами не считаются. Так что если хорошо себя покажет - лишним не будет.

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      Рейтинг: +2099

      petrucho-spb > Spirit_78 9 минут назад

      Считается, другая страна. Вообще сейчас футбол Казахстана на подъеме. Но как он приживётся другой вопрос. Сейчас Зениту нужен быстрый центральный вместо Ловрена. Чистяков сыроват, но уже с опытом, поправлюсь с не большим.
      Был в этом году в Казахстане. Очень понравилось!! Алма-аты, Астана. Бензин дешевле чем у нас))))

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      Рейтинг: +3086

      Spirit_78 > petrucho-spb 5 минут назад

      Стоп, в ЦСКА играл белорус и не считался легионером. Казахстан, так же как и Белоруссия, в союзе с Россией. Изучу в общем этот вопрос, когда будет время.
      P.S. наткнулся на один заголовок:
      "Легионерами в РПЛ с сезона-2020/21 не будут считаться игроки из Армении, Казахстана и Киргизии "

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      Рейтинг: +58

      Дубина 1 час назад

      Усиление точно!!! хахаха)))

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      Рейтинг: +910

      Форвард 79 1 час назад

      Верим в тебя Нурик! -написала пресс-служба «Кайрата».
      Надеемся, что удастся тебя лямов за 6 втюхать
      2 клубу и 4 нам, если что, мы твои представители)))

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