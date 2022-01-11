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    Канчельскис: «Если у Кокорина нет желания играть – лучше заканчивать»

    Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    «Жалко Кокорина – подавал такие большие надежды и перспективы, а сейчас получает смешные премии («Золотой унитаз» – прим. «Бомбардира»). Жизнь продолжается, конечно, очень печально и обидно, но обижаться нужно только на самого себя – он не сыграл ни одной полноценной игры.

    Если у него есть желание играть в футбол, то надо продолжать, а если нет – лучше заканчивать карьеру. Время покажет, остались ли у него шансы заиграть на прежнем уровне. Все зависит от него», – сказал Канчельскис.

    • Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
    • В текущем сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      Дубина 33 минуты назад

      Ну в бзяните и закончит!!!

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      Рейтинг: +56303

      portero 38 минут назад

      У него желание получить доход по контракту, можно и не играть...
      Что за советы от бывших, за деньгу малую к совести Коку призывают???

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