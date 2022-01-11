Канчельскис: «Если у Кокорина нет желания играть – лучше заканчивать»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Жалко Кокорина – подавал такие большие надежды и перспективы, а сейчас получает смешные премии («Золотой унитаз» – прим. «Бомбардира»). Жизнь продолжается, конечно, очень печально и обидно, но обижаться нужно только на самого себя – он не сыграл ни одной полноценной игры.

Если у него есть желание играть в футбол, то надо продолжать, а если нет – лучше заканчивать карьеру. Время покажет, остались ли у него шансы заиграть на прежнем уровне. Все зависит от него», – сказал Канчельскис.