Галицкий уволил Зубика из-за частых травм игроков «Краснодара». Его отставка возмутила Гончаренко («РБ-Спорт»)

Гонча набрал штаб не по профессиональной пригодности, а по принципу землячества и дружбы.
Галицкий не дурак да и деньги считать умеет.
Стала известна причина, из-за которой «Краснодар» 13 декабря уволил помощника Виктора Гончаренко Руслана Зубика.
Напомним, из-за отставки Зубика 44-летний белорус перестал отвечать на звонки руководства «Краснодара» и был уволен с поста главного тренера.
По информации «РБ-Спорт», руководство клуба обвинило Зубика в большом количестве мышечных повреждений в команде в осенней части чемпионата.
- Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
- Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.