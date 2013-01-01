Галицкий уволил Зубика из-за частых травм игроков «Краснодара». Его отставка возмутила Гончаренко («РБ-Спорт»)

Стала известна причина, из-за которой «Краснодар» 13 декабря уволил помощника Виктора Гончаренко Руслана Зубика.

Напомним, из-за отставки Зубика 44-летний белорус перестал отвечать на звонки руководства «Краснодара» и был уволен с поста главного тренера.

По информации «РБ-Спорт», руководство клуба обвинило Зубика в большом количестве мышечных повреждений в команде в осенней части чемпионата.