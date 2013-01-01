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    Галицкий уволил Зубика из-за частых травм игроков «Краснодара». Его отставка возмутила Гончаренко («РБ-Спорт»)

    Стала известна причина, из-за которой «Краснодар» 13 декабря уволил помощника Виктора Гончаренко Руслана Зубика.

    Напомним, из-за отставки Зубика 44-летний белорус перестал отвечать на звонки руководства «Краснодара» и был уволен с поста главного тренера.

    По информации «РБ-Спорт», руководство клуба обвинило Зубика в большом количестве мышечных повреждений в команде в осенней части чемпионата.

    • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6059

      sochi-2013 14 минут назад

      Гонча набрал штаб не по профессиональной пригодности, а по принципу землячества и дружбы.
      Галицкий не дурак да и деньги считать умеет.

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      Рейтинг: +22720

      bset 20 минут назад

      Да уж, странная ситуация. Конечно, Галицкий руководитель, но проконсультироваться с тренером, который приглашал Зубика, должен был. Сейчас сосредоточит всю власть в своих руках, никакие полномочия никому не доверит, а когда придет время на пенсию уходить, все посыпется.

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      Рейтинг: +6059

      sochi-2013 > bset 6 минут назад

      Гончаренко его за собой таскает. Галицкий посмотрел количество "странных" травм в ЦСКА, в Краснодаре, и сделал вывод.

      0
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      Рейтинг: +22720

      bset > sochi-2013 5 минут назад

      Все равно так не делается. Обсудил бы с Ганчаренко. Если тот против, сказал бы, что это решение окончательное, а потом уже пошел бы увольнять. Может Ганчаренко бы на это не пошел, уже в декабре отвалился бы и уже нового главного нашли бы.

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      Рейтинг: +56303

      portero 40 минут назад

      Хашиг главный сеятель глупости у Быков, но пользуется безграничным доверием у Галицкого....

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      Рейтинг: +58

      Дубина 51 минуту назад

      У галицкого точно будун до сих пор))

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      Рейтинг: +107

      Prodriver > Дубина 20 минут назад

      Ты точно Дубина!! СНГ болен, и никогда не пил!!

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      Рейтинг: +460

      vsolon > Prodriver 4 минуты назад

      так пусть болеет...и не лезет не в свои дела

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