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    «Дело двух-трех дней». Агент Сергеева – о переходе в «Зенит»

    Юрий Штромбергер, агент нападающего Ивана Сергеева, рассказал о процессе переговоров между «Зенитом» и «Крыльями Советов» по трансферу футболиста

    «Личный контракт с «Зенитом» Иван практически согласовал. Сейчас вопрос договоренности между клубами.

    Они пока договариваются. Дело двух-трех дней, думаю. Медосмотр для «Зенита» Иван уже прошел», – сказал Штромбергер.

    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его отступные – 2,2 миллиона евро.

    Дзюба и Азмун полетят на сборы «Зенита». Сергеев присоединится к команде в ОАЭ (Bobsoccer)

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12178

      Литейный4 15 минут назад

      Против срамтака играть сгодится, а вот против сильных клубов или для Лиги чемпионов слабоват пока. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2051

      petrucho-spb > Литейный4 6 минут назад

      Ну а как опыт добывать? Чемпионами не рождаются. Кто как шансом может воспользоваться.

      0
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      Рейтинг: +49

      Дубина 23 минуты назад

      А как же бразилы по 30 лям евро???

      0
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      Рейтинг: +49

      Дубина 27 минут назад

      Подпишут за 50 тыс рублей как они это делают и сразу в филиал какой нибудь либо в сочи ил НН

      0
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      Рейтинг: +15630

      Garrincha58 32 минуты назад

      такое ощущение что Зенит договаривается с Миланом по Ибрагтмовичу блин с иностранными командами договориться легче чем с какими то Крыльями да ещё о Сергееве блин тупой и никому не нужный трансфер

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      Рейтинг: +2051

      petrucho-spb 37 минут назад

      А усиление нужно. Как то тут Семшов ,при всём уважении сказал, что Зенит сильнее Бетиса.Только вот чем я не пойму?
      БЕТИС-Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 6.
      ЗЕНИТ-Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 4.
      Причем игроки на рынке Европы не дешевле наших, это учитывая то ,что на российских игроков цена завышена
      С кипером понятно всё. Однозначно нужен. Защита и нападение требует усиления. Как минимут ещё 5 игроков.
      А побеждать нужно! Скорее бы сезон начался.

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      Рейтинг: +15630

      Garrincha58 > petrucho-spb 31 минуту назад

      нападающих 4 кто они и где ???

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      Рейтинг: +2051

      petrucho-spb > Garrincha58 25 минут назад

      Малком, Дзюба, Азмун и Кузнецов. Конечно сейчас можно долго рассуждать о перспективах каждого. Я написал для сравнения по составу перед матчем на сегодняшний день.

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      gissen 48 минут назад

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