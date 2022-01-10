«Дело двух-трех дней». Агент Сергеева – о переходе в «Зенит»

Юрий Штромбергер, агент нападающего Ивана Сергеева, рассказал о процессе переговоров между «Зенитом» и «Крыльями Советов» по трансферу футболиста

«Личный контракт с «Зенитом» Иван практически согласовал. Сейчас вопрос договоренности между клубами.

Они пока договариваются. Дело двух-трех дней, думаю. Медосмотр для «Зенита» Иван уже прошел», – сказал Штромбергер.

В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Его отступные – 2,2 миллиона евро.

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